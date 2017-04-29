MHP Siverek'te Mustafa Fettahlı Güven Tazeledi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Siverek ilçe teşkilatı 6. Olağan Kongresinde Mustafa Fettahlı, güven tazeledi.



Eyyüp Cenap Gülpınar Gençlik Merkezinde yapılan kongre oluşturulan divan heyetinin oluşturulmasının ardından konuşan MHP MYK Üyesi İbrahim Özyavuz, partisinin gönüllü bireylerden meydana geldiğini söyledi. Partinin her kademesinde bulunan bireylerin önemli olduğunu belirten Özyavuz, kongrenin hayırlı olmasını diledi. Özyavuz ilçe başkanı Fettahlı'yı çalışmalarından dolayı kutlayarak, "Genç ilçe başkanım merkezden maddi destek almadan ilçe yönetimini fedakarca idare edip halkoylamasında fedakar bir biçimde çalışmıştır. Çalışmasının sonuçları oradadır, kendisini teşekkür ediyorum" dedi. Tek aday olarak seçime giren MHP Siverek İlçe Başkanı Mustafa Fettahlı, 59 delegenin oyunu alarak yeniden ilçe başkanlığına seçilerek güven tazeledi. Kongreye katılanlara teşekkür eden Fettahlı, "Birlik ve beraberliğimizi bozmak, vatanımızı bölmek ve parçalamak isteyen güçlere karşılık, ülkemizi ayakta tutmak için önce olduğu gibi bundan sonrada gece gündüz çalışacağız" diye konuştu.



Kongreye MHP MYK Üyesi İbrahim Özyavuz'un yanı sıra AK Parti İlçe Başkanı İlhan Çelik, STK Temsilcileri, çok sayıda partili ve davetli katıldı. - ŞANLIURFA