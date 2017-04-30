MHP Siverek İlçe Başkanı Fettahlı Güven Tazeledi

MHP Siverek İlçe Başkanlığına Mustafa Fettahlı, tekrar seçildi.



Eyüp Cenap Gülpınar Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen MHP Siverek İlçe Başkanlığı 6. Olağan Kongresi'nde, Fettahlı tek aday olarak seçime girdi.



Kullanılan 59 oyun tamamını alan Fettahlı, ilçe başkanlığına tekrar seçildi.



Fettahlı, yaptığı teşekkür konuşmasında, çalışmalarını daha fazla artırarak yollarına devam edeceklerini söyledi.