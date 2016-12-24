MHP Sarıoğlan İlçe Başkanı Ayyıldırım, Güven Tazeledi

MHP Sarıoğlan İlçe Başkanlığına Bekir Ayyıldırım, yeniden seçildi.





Kongre, Sarıoğlan Belediyesinin düğün salonunda yapıldı.



Tek listeyle gidilen genel kurulun ardından ilçe başkanlığına tekrar seçilen Ayyıldırım, delegelere teşekkür etti.



Kongreye, MHP İl Başkanı Baki Ersoy, MHP Kayseri eski milletvekilleri Süleyman Korkmaz ve Hasan Ali Kilci ile delegeler katıldı.