MHP Rize Merkez İlçe Kongresi Yapıldı

MHP Rize Merkez İlçe Başkanlığı kongresinde konuşan MHP MYK üyesi Mehmet Müftüoğlu, FETÖ'nün siyasi kanadına dokunulmadığı için Türkiye'de FETÖ tehlikesinin halen devam ettiğini söyledi.



MHP Rize Merkez İlçe Başkanlığı Kongresi İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. 400 delegenin tamamının katıldığı kongrede tek liste oya sunuldu. Delegelerin oylarıyla Bülent Kaya ve yönetimi yeniden yetkilendirildi. Kaya kongrede yaptığı konuşmasında, geçtiğimiz dönemki faaliyetlerinden bahsederek, MHP'nin ülkenin her kademesini yönetebilecek kadrolara sahip olduğunu söyledi. Kaya, "Yönetimimizi oluştururken amacımız Rize'de söz sahibi olacak bir kadro oluşturmaktı. Neden; Rize'de sivil toplum kuruluşlarında, bürokraside, belediye meclisinde, belediye başkanlığında, il genel meclisinde ve milletvekilliklerinde MHP kadroları olmasın. Bizler bunun, sağlam, ahlaklı, karakterli, başarılı ve insan ilişkilerine dayalı bir yapı ile sağlanacağına inanıyoruz. Rize'de çevremize baktığımız zaman Rize'mizi yöneten insanlarının çoğunun bu camianın hiçbir mensubundan dana akıllı, daha karakterli, daha kültürlü ve daha çalışkan değildir." dedi.



"MHP'de ülkücüler olacak"



MHP Rize İl Başkanı Serkan Birben de bundan böyle MHP'de siyaset yapacakların Ülkü Ocağı kökenli olacaklarını ifade ederek, "İlçe yönetimimizin başarısı gösteriyor ki, başkanımız da konuşmalarında ifade etti. Kendisi ülkü ocaklarında bulunmuş, ülkü ocaklarının her türlü rutubeti hücrelerine kadar sinmiş dava arkadaşlarımızdan ve dışarıdan gelip de şahsiyet sahibi olup, MHP'de siyaset yapmak isteyen arkadaşları bir araya getirip faaliyet yapmıştır. Kendisi Ülkü Ocaklıdır. O yüzden diyorum ki yaşasın Ülkü Ocakları. Yaşasın Ülkü Ocaklılar. MHP'de bundan böyle siyaset yapacaklar ya Ülkü Ocaklı kökenli olacak, yada şahsiyet sahibi ve ilkeli olacak." dedi.



"Biz rahat değilsek onlarda rahat olmayacak"



MHP Genel Merkez MYK üyesi Savaş Çolak ise Türkiye'nin rahat olmadığı sürece bölgede hiçbir ülkenin de rahat olamayacağını belirterek, "Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak, Türk milleti olarak farklı bir milletiz. Biz tarihimiz boyunca yaşadığımız coğrafyalarda hep bedel ödemişiz. Bundan sonra da bedel ödemeye devam edeceğiz çünkü, bu cennet vatanda yaşamanın bir bedeli var. Türk milleti olarak hiçbir zaman rahat olmadık. Ama düşmanlarımız şunu da çok iyi bilsinler biz rahat olmadığımız sürece ne komşularımız, ne emperyal güçler, bizim yokluğumuzu ve zafiyetimizi gözleyenler. Biz rahat olmadığımız sürece sizlerde hiçbir zaman rahat olmayacaksınız. 156 Temmuz'dan sonra farlı bir ruh ortaya çıktı. Dediler ki 'devlet zorda' ismi ile müstesna liderimiz o gece ortaya çıktı. Dedi ki 'ben buradayım, ülkemin, devletimin ve milletimin arkasındayım, hiç biriniz bir adım geri atmayın'" şeklinde konuştu.



"FETÖ tehlikesi devam ediyor"



Kongrede söz alan MHP Genel Merkez MYK Üyesi Mehmet Müftüoğlu da FETÖ'nün siyasi kanadına dokunulmadığı için Türkiye'de FETÖ tehlikesinin devam ettiğinin altını çizdi. Müftüoğlu, "Türkiye'de halen FETÖ tehlikesi devam etmektedir. Bu örgütün inlerine girdik diyorlar ama siyasi inlerine henüz giremediler. Çünkü korkuyorlar. Sayın Bahçeli defalarca çağrıda bulundu. 'MHP'de varsa bulun çıkartın, yetki sizdedir ne gerekiyorsa yapın' dedi. Aynı çağrıyı ne CHP ne de AKP yetkilileri yapabilmiştir ne de Cumhurbaşkanı yapabilmiştir" dedi. - RİZE