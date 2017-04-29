MHP Osmaneli Olağan İlçe Kongresi'nde başkanlığa Ahmet Niğmet seçildi.





Belediye düğün salonunda gerçekleşen kongrede mevcut başkan Hayri Teyin ile Ahmet Niğmet aday oldu. Teyin 4 oy alırken, Niğmet 37 delegenin oyunu alarak başkanlığa seçildi.





Niğmet, burada yaptığı konuşmada, aldığı bayrağı Osmaneli'de zirveye taşımak için ekibiyle birlikte çalışacaklarını belirterek, Genel Merkezin ve İl Teşkilatının vereceği görevlere her zaman hazır olacaklarını söyledi.



Kongreye, MHP İl Başkanı Mehmet Karuk, ilçe ve belde teşkilatları ile partililer katıldı.