Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Osmaneli İlçe Teşkilatı olağan kongresini yaptı.



Osmaneli Belediyesine ait düğün salonunda düzenlenen kongreye, MHP Bilecik İl Başkanı Mehmet Karuk, İl Genel Meclis üyeleri Osman Varoğlu, İsmail Zeki Uyanık, Ahmet Eren, Mehmet Yılma, Orhan Uğur ve MHP Parti üyeleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Divan Kurulu oluşturuldu. Faaliyet ve Mali raporların okunmasından sonra konuşmalar ve seçimler yapıldı. İki listeyle gidilen kongrede mevcut Başkan Hayri Teyin 4 oy alırken, 37 oyun 33'ünü alan Ahmet Niğmet, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Osmaneli İlçe Başkanı oldu.



Yapılan seçim sonrası konuşan yeni İlçe Başkanı Niğmet, katılanlara ve kendisine destek olan delegelere teşekkür ederek, "Aldığım bayrağı ilçem Osmaneli'yi zirveye taşımak için var gücümle çalışacağım. Ekibimle hem genel merkezimizin hem de il teşkilatımızın her zaman emrinde ve hizmetinde olacağım" dedi.



Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) kongresine; Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ve İl Genel Meclis Başkanı Oğuz Serter gelerek hayırlı olsun temennisinde bulundular. - BİLECİK