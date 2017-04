MHP'nin İstanbul Mitingi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 16 Nisan'da devletin bekası için "evet" diyerek, FETÖ'cüleri, PKK'lı canileri ve Türk düşmanlarını perişan edeceklerini belirterek, "16 Nisan'da milletin bekası için 'evet' diyeceğiz, Pensilvanya'yı kalbinden vuracağız. Türkiye'nin bekası için 'evet' diyeceğiz. 15 Temmuz'un bir daha yaşanması için pusuda bekleyen, fırsat kollayan, planlar yapan mihrakları, tarihin çöplüğüne süpüreceğiz." dedi.



Bahçeli, MHP İstanbul İl Teşkilatı tarafından Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen İstanbul Mitingi'nde yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'da başını kaldıranların tekrar doğrulamaması için 16 Nisan'ın tarihi bir fırsat olduğunu söyledi.



Devlet Bahçeli, 15 Temmuz'da piyonlarını kaybeden haçlı kafilesini 16 Nisan'da mat etmenin vicdani bir sorumluluk olduğunu aktararak, "15 Temmuz'da devletin, milletin, cumhuriyetin, Türklüğün ve Türkiye'nin bekasını hedef alanlara, 16 Nisan'da 'evet' diyerek cevap vermek tarihi bir görevimizdir. 16 Nisan'da devletin bekası için 'evet' diyeceğiz, FETÖ'cüleri, PKK'lı canileri, Türk düşmanlarını perişan edeceğiz. 16 Nisan'da milletin bekası için 'evet' diyeceğiz, Pensilvanya'yı kalbinden vuracağız. Türkiye'nin bekası için 'evet' diyeceğiz. 15 Temmuz'un bir daha yaşanması için pusuda bekleyen, fırsat kollayan, planlar yapan mihrakları, tarihin çöplüğüne süpüreceğiz." diye konuştu.



Milli güvenliğe omuz vermek zorunda olunduğunu dile getiren Bahçeli, Türkiye'nin çevresinde olup bitenlere dikkati çekti.



Suriye ve Irak'ta neler olduğunu örneklerle anlatan Bahçeli, şöyle devam etti:



"Bebeklere, kimyasal silahlarla saldırıyorlar. Masumlara, kan kusturuyorlar. Mazlumlar, zalimler tarafından vuruluyor. Etrafımızda harcı cinayet, temeli vahşet olan yeni bir dünya kuruluyor. Füzeler, havalarda uçuşuyor. Bombalar, peş peşe patlıyor. Canlar gidiyor, sınırlar değişiyor, ülkeler tuzağa çekiliyor. Yanı başımızda insanlar ölüyor, insanlık can çekişiyor. Unutmayın, Türkiye asıl hedeftir. Bu aziz ve cennet ülke, hunhar niyetlerin, menfur hedeflerin, vandal emellerin ucundadır. Bir olmalıyız, hep birlikte Türkiye'yi müdafaa etmeliyiz. Teslim olamayız, olmayacağız. Taviz veremeyiz, vermeyeceğiz. Başka şansımız yok. Başka gideceğimiz ülke yok. Başka seçeneğimiz yok. Tökezlersek, üzerimize çullanırlar. Düşersek, varlığımızı çürütürler. Devleti güçlü yapmalıyız. Anayasayı hakim kılmalıyız. Milli ve manevi değerlerimizin ortak paydasında buluşmalıyız. Yeni darbe, kriz, kaos, işgal planlarına karşı tedbir almalıyız. Siyasi kavgalarla geçirecek bir saniyemiz bile yoktur. Kutuplaşma girdabında kaybedecek bir değerimiz yoktur. Sistem tartışmalarıyla, fiili dağınıklıkla varacağımız bir yer de kalmamıştır. Aynı safta namaz kılıp, aynı kıbleye dönüp, aynı milletin evlatları olduğumuzu bilelim. Bilenmiş, bıçkın irademizle Türkiye'ye 'evet' diyelim."



"Türk gençliği bilsin ki her hak onlara meşru ve helaldir"



Bahçeli, tek milletin Türk milleti, tek devletin Türkiye Cumhuriyeti, tek vatanın Türk vatanı, tek bayrağın ay yıldızlı bayrak, tek dilin ise ortak güç olan Türkçe olduğunu belirterek, "Kerkük'te Gökbayrak, Karabağ'da ağıdız. Kaşgar'da gözyaşı, Bosna'da umuduz. Halep'te beklenen, Akmescit'te gözlenen, Ankara'da güçlenen, İstanbul'da gürbüzleşip kardeşlikte kök salan Türk milletiyiz. Kılıçdaroğlu saçmalıyormuş, yalan yanlış konuşuyormuş, anayasayı açıp okumamış, maddeleri merak edip incelememiş, artık bırakalım milletimiz hükmü versin. Sultanahmet'te dilenip Ayasofya'da sadaka veriyorlarmış, sabredip akıbetlerini hep birlikte görelim. Arabanın ardına at koşuyorlarmış, görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler, bunların tuzaklarını da başlarına geçirir." ifadelerini kullandı.



Milliyetçi-Ülkücü Hareket üzerinde hesap yapanlar olduğunu, FETÖ'cüler ve iş birlikçilerinin 'hayır çıkarsa şöyle olur, böyle olur havasında' oldukları anlatan Bahçeli, bunlara hesaplaşmanın görevleri arasında yer aldığını ve asla görevden kaçmayacaklarını söyledi.



Bahçeli, bütün bunları önlerine katıp, alayını birden büyük heveslerini teker teker kursaklarına dizip ezip geçeceklerini dile getirerek, "Yalancılar boşuna zorlamasın, 16 Nisan'da gümbür gümbür evet iradesi yükselecek. 'Diktatörlük gelecek' diyorlar. Aslında gelenin huzur, istikrar ve istiklal güvencesi olduğuna kafaları basmıyor. 'Tek adamlık sistemi inşa ediliyor' diyorlar. Halbuki yürütmenin güçlendiğinin, yasamanın etkinleşip üzerindeki baskının kalktığını anlamıyorlar. 'Yargı, bağımsızlığının yanında tarafsız olacak' diyoruz; kabus görüyorlar, saptırıyorlar. 'Milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkacak' diyoruz, temsil gücünün artışını hazmedemiyorlar. 'Yan yattı, çamura battı' diyorlar, sonuç alamıyorlar. 'Milletvekili seçilme yaşını 25'ten 18'e indireceğiz' diyoruz; itiraz edip Türk gençliğini yok sayıyorlar. Kardeşlerim söyleyiniz, bu değişikleri kabul ediyor musunuz? 18 yaşındaki kardeşlerimiz vatan nöbeti tutuyor, şehit oluyor. Milleti ve devleti için her zorluğa katlanıyorlar. Milletvekili seçme hakları varken seçilme hakkına neden sahip olmasınlar, niçin bu çok görülür? Türk gençliği bilsin ki her hak onlara meşru ve helaldir." değerlendirmesinde bulundu.



"TBMM'nin fonksiyonları aynen korunmaktadır"



"Hayırcıların öğüttüğü yalan, savurduğu palavradır" diyen Bahçeli, milletin oy vermesi halinde TBMM ve Cumhurbaşkanı seçimlerinin 5 yılda bir aynı günde gerçekleştirileceğini, yeni sistemle Meclis'in görev ve yetkilerinin de genişletildiğini söyledi.



Bahçeli, milletvekillerinin kanun teklifi vermesinin önündeki yapay engellerin kaldırılacağını kaydederek, "Meclis yasa yapacak, hükümet seri icraata odaklanacak. Bürokratik engeller, en aza çekilecek. Bekamızı tehdit eden musibetlerle etkili ve zamanında mücadele edilecek. Kuvvetler ayrımı daha da güçlenecek." dedi.



Anayasa değişikliğinin neler getireceğini anlatırken sık sık "Bunlara destek veriyor musunuz?" diye soran Bahçeli, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"TBMM'nin denetim fonksiyonları, aynen korunmaktadır. Kılıçdaroğlu 'gensoru niye yok, güvenoyu neden kullanılmıyor?' diyor. Bilmiyor ki gensoruya yeni sistemin ruhundan dolayı artık ihtiyaç yok, güvenoyu doğrudan İstanbul'a geçiyor. Değişen yalnızca hükümet etme sistemidir, anlamıyorlar. Tesis edilecek bu yeni sistemin adı da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'dir. İlk kez 100 bin seçmenin imzasıyla cumhurbaşkanı adayı gösterilecek. Fiili sulta bitiyor, hükümet etme sistemi meşru ve anayasal sınırlarda yeniden tanımlanıyor, güçleniyor, güncelleniyor. İstanbul buna onay veriyor mu? Yeni sistemde cumhurbaşkanına iki dönem seçilme hakkı getiriliyor. Burası tamam. Ne var ki Cumhurbaşkanı ikinci dönemde seçim kararı alırsa kendisi üçüncü döneme aday olamıyor. Burası kesin. Bunu bilmeyen Kılıçdaroğlu, cehaletinin kurbanı oluyor. İstanbullu kardeşlerim, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne evet diyor musunuz?"



Bahçeli, Cumhurbaşkanına ilk defa siyasi ve cezai sorumluluk getirildiğini ve TBMM'yi fesih hakkının ise asla verilmediğini sadece hem Meclis'e hem de Cumhurbaşkanına aynen şu anda olduğu gibi seçimleri yenileme hakkı sağlandığını aktardı.



"Mutlaka sandığa gidiniz"



Yeni sistemle birlikte askeri mahkemelerin ve sıkıyönetim uygulamasının kaldırıldığını, OHAL ilan yetkisinin Cumhurbaşkanına verildiğini fakat bunun onay yetkisinin yine TBMM'de bulunduğuna dikkati çeken Bahçeli, "Cumhurbaşkanı yürütme yetkisine ilişkin konularda kararname çıkarabilecektir. Ancak münhasıran kanunlarla düzenlenmesi öngörülen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi olamayacaktır. Muhtarlıkların, lokantaların Cumhurbaşkanı kararnamesiyle kapatılacağını söyleyen aklını kaçırmışları tasfiye edecek misiniz? Yeni ismiyle Hakimler Savcılar Kurulunun üye sayısı 22'den 13'e, Anayasa Mahkemesinin de 17'den 15'e iniyor. Millet iradesi, yani TBMM, bu kurula yeni durumda 7 üye seçme hakkına ulaşıyor." diye konuştu.



"Mutlaka sandığa gidiniz. Tertemiz iradenizi gösteriniz. Demokratik tercihinizle Türkiye'nin bekasına katkı veriniz." diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sözlerini şöyle tamamladı:



"(Hayır) diyen kardeşlerim, ülkenizi düşünün, geç olmadan 'evet'e dönün. Kararsızlık geçiren vatandaşlarım, millet için, devlet için, milli namus için, bağımsızlık için karar verin, 'evet' tercihinde toplanın. Dileğim budur, istek ve arzum böyledir. İstanbullu kardeşlerim, 16 Nisan geldiğinde, son defa soruyorum: Türkiye'nin hak ve hukukunu savunacak mısınız? Geleceğiniz, bekamız, birlik ve kardeşliğimiz için 'evet' diyecek miyiz? 16 Nisan'da anca beraber kanca beraber miyiz? Allah nazardan saklasın, İstanbul kararını vermiş, Türkiye'ye şaşı ve yan bakanların ocağına incir ağacını bugünden dikmiştir. Devlet, millet, cumhuriyet, Türklüğün bekası ve Türkiye için evet."



(Bitti)