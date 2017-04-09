MHP'nin 'Evet' Mitingi

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ / İstanbul DHA



MHP'nin Yenikapı'da düzenlediği referandum mitingi için vatandaşlar alana gelmeye başladı.



Mitingin alanı ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Miting nedeniyle Yenikapı Sahil Yolu ile miting alanına çıkan yollar ara araç trafiğine kapatıldı. Çok sayıda polis ekibi güvenlik noktaları oluşturarak vatandaşları aramadan geçirdi. Üst araması ve çanta kontrolleri yapılan vatandaşlar daha sonra miting alanı girişinde dedektör kapılarından geçirilerek içeri alındı. Marmaray ve Metro istasyonunda görevli polisler de buralardaki vatandaşların üst ve çanta aramalarını yaptı.



DEV PANKARTLAR ASILDI



Miting alanına ve çevresine dev Türk bayrakları ile Mustafa Kemal Atatürk, Alpaslan Türkeş ve Devlet Bahçeli'nin pankartları asıldı. Görevliler alana gelenlere Türk bayrakları dağıttı. Grupların miting alanına gelişleri devam ediyor.