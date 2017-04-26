MHP'nin, Akıncılar ve Gölova'daki Genel Kurul Toplantıları

Akıncılar ve Gölova ilçelerinde MHP Genel Kurul toplantılarını yaparak, ilçe başkanlarını seçti.



Yapılan Genel Kurullar sonrasında MHP Akıncılar İlçe Başkanlığına Eyüp Kuruçay, MHP Gölova İlçe Başkanlığına Mülayim Kelekli seçildi.



MHP İl Başkanı Özkan Turan Nevruz, delegelerin oylarını alarak başkanlığa seçilen Kuruçay ve Kelekli'yi tebrik ederek görevlerinde başarı diledi.



MHP olarak en kısa sürede ilçelerdeki genel kurulları tamamlamayı hedeflediklerini söyleyen Nevruz, "Ülkemiz üzerine büyük oyunlar oynanıyor. İnşallah memleketimiz bu oyunların üstesinden gelecektir. 16 Nisan'da yapılan referandum sonuçlarında çıkan evet oylarıyla bu oyunlar bir bir bozulmaya başlamıştır. Ülkemizin huzuru ve refahı için bizlerde bu oyunları bozmak için var gücümüzle çalışacağız." dedi.