MHP'li Erdoğan: Genel Başkanımızın Çizgisi Neyse Orada Bulunacağız

MHP Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan, anayasa değişiklik teklifinin TBMM Genel Kurulundaki görüşmelerine ilişkin, "Genel Başkanımızın açıklamaları ve partimizin çizgisi neyse, orada bulunacağız." dedi.



Erdoğan, üyesi olduğu TBMM FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu çalışmalarıyla ilgili Mecliste basın toplantısı düzenledi.



Komisyon çalışmaları kapsamında çok değerli bilgilere ulaşıldığını, ancak komisyonun nihai hedefe ulaşmak adına etkin bir şekilde çalıştırtılmadığını öne süren Mehmet Erdoğan, Başbakanlık tarafından verilen brifingin yeterli olmadığını, mutlaka dinlenmesi gereken isimler dinlenmeden komisyon çalışmalarının sonlandırdığını ifade etti.



Komisyonun bazı haftalar "Bir gün dahi çalıştırtılmadığını" belirten Erdoğan, "MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulisi Akar'ın bütün ısrarlarımıza rağmen komisyona çağırılmaması sebebiyle darbe girişiminin yaşandığı gün veya öncesinde devletin herhangi bir birimine veya üst düzey yöneticisine bir ihbarın gelip gelmediğine bile netlik kazandırılamamıştır. O gece karanlıkta kalmıştır." diye konuştu.



"Bylock" kullanan üst düzey bürokratların ve siyasilerin listesinin MİT tarafından komisyona iletilmesi taleplerinin de adli soruşturmanın sürdüğü gerekçesiyle yerine getirilmediğini aktaran Erdoğan, şunları söyledi:



"Darbe girişiminin önemli generallerinin dinlenilmesi yine adli soruşturma gerekçe gösterilerek, komisyon başkanlığı ve AKP'li komisyon üyelerinin oylarıyla engellenmiştir. Bu durum, darbe başarılı olsaydı siyasi ayağın kimlerden teşekkül ettirileceğinin ortaya çıkarılmasını engellemiştir. Darbe bildirisinin altında ismi bulunan Yurtta Sulh Konseyi'nin kimlerden oluştuğunun öğrenilmesi engellemiştir. Darbe girişiminin ardında bulunan dış desteklerin kimlerden ve hangi uluslararası kuruluşlardan oluştuğunu öğrenmemizi engellemiştir. Bu tutum FETÖ üyelerinin yurt dışında kimlerle bağlantıda olduğuna ilişkin bilgilere ulaşmamızı engellemiştir.



Bilgi ve belge talepleri kapsamında 86 kişi ve kuruma yazı yazılmış, ancak 4'te 1'inden cevap gelmemesine rağmen hukuken var olan komisyonun çalışmalarını 1 ay uzatma hakkı da kullanılmayarak gelecek cevapların değerlendirilmesinin önüne geçilmiştir. Komisyonun maksadı yaşanan acıları ortaya çıkarmaktan ziyade bundan sonra benzer acıların yaşanmasının önüne geçmektir. Komisyonumuzun çalışmaları içerisinde Belediyelerle ilgili hiçbir işlem ve araştırma yapılmamıştır. Belediyelerdeki FETÖ yapılanmalarıyla ilgili hiçbir çalışma sürdürülmemiştir."



"MHP üzerinde spekülasyon yapılıyor"



Erdoğan, bir soru üzerine, darbe girişimiyle ilgili 40 binin üzerinde kişinin cezaevinde bulunduğunu belirterek, "Öğretmen, hemşire, polis memurunun Bylock kullanmaktan tutuklu olduğu dönemde Bylock kullanan üst düzey bürokratların, milletvekillerinin, siyasetçilerin açıklanmaması hakkaniyete uygun değil. FETÖ'nün siyasi, mali ayağı ortaya çıkarılmalı." diye konuştu.



Mehmet Erdoğan, "120 milletvekilinin Bylock kullandığı" iddialarına ilişkin komisyona somut bir bilgi gelmediğini anlattı.



Erdoğan, bir gazetecinin, "İstifa edeceğinize dönük iddialar var." sözleri üzerine, bunu ilk kez duyduğunu ve doğru olmadığını bildirdi.



Anayasa değişiklik teklifi görüşmeleriyle ilgili MHP üzerinde çok spekülasyon yapıldığına işaret eden Erdoğan, "Genel Başkanımız partimizin görüşlerini ifade etti. Biz de Genel Başkanımızın açıklamaları ve partimizin çizgisi neyse, orada bulunacağız." değerlendirmesinde bulundu.