MHP Mersin Milletvekili Öztürk Açıklaması

MHP Mersin Milletvekili Oktay Öztürk, partisinin Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugüne kadar hiç yanılmadığını belirterek, "Bugünkü düşünceleri de ilmekten geçerek ortaya çıkmış düşüncelerdir. Yanılmayacağına inanıyoruz. Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi gereken neyse liderinin etrafında tek vücut olarak onu yapacaktır." dedi.



Öztürk, MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek ile Mecliste düzenlediği basın toplantısında, sele ilişkin seçim bölgelerinde yaptıkları incemeleri anlattı.



Mersin'in son 30 yılın en büyük doğal afetiyle karşı karşıya kaldığını ifade eden Öztürk, Mersin'in bir an önce afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini söyledi.



Tarım İl Müdürlüğünün tespitlerine göre tapulu tarım alanlarında 116 milyon liralık zararın olduğunu belirten Öztürk, mahsulleri sular altında kalan çiftçilerin borçlarının ertelenmesi, ödemelerinin 4-5 yıllık bir zamana yayılması ve bu çiftçilere nakdi yardım yapılması önerisinde bulundu.



Öztürk, "Mersin bir cumhurbaşkanı çıkartamadı Rize gibi ama Türkiye ekonomisine katkısı Rize'den kat kat fazladır. Rize, sel felaketiyle karşı karşıya kaldığında hemen acil afet kapsamına alındı. En az Rize kadar önemli olan Mersin'in de çok önemli olduğunu biliyoruz ve afet kapsamına alınmasını istiyoruz" dedi.



MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek de Mersin'in 1980'deki afetten sonra en büyük doğal afetle karşı karşıya kaldığını dile getirerek, bölgeye 70'li yıllarda alınan afet tedbirlerinden sonra hiçbir tedbire yönelik çalışma yapılmadığını, Mersin'in kaderiyle baş başa bırakıldığını savundu.



Hükümetten, Mersin Valiliği ve Mersin Büyükşehir Belediyesine herhangi bir yardım ulaşmadığını iddia eden Şimşek, selin yaşanmasının üzerinden 10 gün geçmesine rağmen Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'in de henüz bölgeye gitmemesini eleştirdi.



-"MHP'nin dünü de ortada bugünü de ortada"



Öztürk, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.



AK Parti içinden Anayasa değişikliği oylamasında MHP'ye yönelik güvensizlik ifadelerinin olduğunun anımsatılması üzerine Öztürk, "AKP'lilerin MHP'ye güvensizlik noktasında düşüncelerinin olabilmesi için kendilerinin çok güven içinde olmaları gerekir. Kendi bilecekleri iş, MHP'nin dünü de ortada bugünü de ortada, kimsenin güvenine ihtiyacı yoktur." dedi.



MHP'li Öztürk, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Anayasa oylamasında 'evet' demek vatana ihanettir" ifadesini de "Hadi canım sende... Kendisi İmece televizyonunda anayasanın ikinci ve üçüncü maddelerini değiştireceğini söylediği vakit ihanet neredeydi. Dikkate almıyoruz. Bizim vatan sevgimizi, vatana bağlılığımızı sorgulayabilmeleri için mangal gibi yürekleri olması lazım." diye değerlendirdi.



Anayasa değişikliği teklifinin oylamasında 330 oyu bulamaması sonrasında erken seçim iddialarına ilişkin de Öztürk, "Her şey olabilir. Belki bütün bu atraksiyonlar olmasaydı kafalarında erken seçim vardı. Belki bu atılan adımlarla erken seçim ertelenmiş oldu. Bunlar Türk siyasetinde her an için konuşulan konular. Yeni bir düşünce ortaya atıldığı vakit, bunlar gündeme geliyor. Neticeyi yaşayıp göreceğiz." diye konuştu.



Öztürk, "bazen zaruretler hasıl olduğunda içe sinmeyen şeylerin de yapılmak mecburiyetinde olduklarını" ifade ederek, şöyle devam etti:



"Bizim açımızdan bir sıkıntımız yok. Milliyetçi Hareket Partisi başındaki lideriyle bugünlerini dünden görerek hazırlayan bir partidir. Bugünkü düşünceler yarına matuftur. Bugünkü şartlarda memleketin içerisinde bulunduğu hal bazı zaruretleri ortaya çıkartıyor. 28 Avrupa ülkesi, 15 Temmuz'daki darbede neredeyse 'darbeciler niye başarılı olmadınız' diye onları yargılayacak. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Her gün nerede bir felaket haberi ortaya çıkacak diye hepimiz bakıyoruz. Bu şartlar altında en mükemmeli bulmak yerine ihtiyaca cevap verecek bir adımı atmak gerekiyor."



Öztürk, Anayasa değişikliği teklifinin oylamasındaki tavrının ne olduğu sorusuna da "Milliyetçi Hareket Partisinin lideri bugüne kadar hiç yanılmadı. Bugünkü düşünceleri de ilmekten geçerek ortaya çıkmış düşüncelerdir. Yanılmayacağına inanıyoruz. Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi gereken neyse liderinin etrafında tek vücut olarak onu yapacaktır." yanıtını verdi.