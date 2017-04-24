MHP Merkez İlçede Ünüvar, Güven Tazeledi

Karaman'da Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)'nin merkez ilçe 12. Olağan Kongresinde mevcut başkan Mahmut Ünüvar, yenide güven tazeledi.



Yunus Emre Konferans Salonu'nda tek liste olarak girilen kongrede 236 delegenin oyunu alan Ünüvar, yeniden merkez ilçe başkanı oldu. İkinci kez merkez ilçe başkanı seçilen Mahmut Ünüvar, kongrenin Ülkücü camiaya yakışır bir havada geçtiğini belirterek, "Karamanımıza hayırlı olsun" dedi.



Teşkilatın gerçekleşen kongre ile daha yüksek performans göstereceğini belirten Ünüvar, "Kongremize katılan veya mazeretlerinden dolayı katılamayan tüm hemşehrilerime, Ülküdaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KARAMAN