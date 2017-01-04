MHP Melikgazi İlçe Başkanı Ertuğrul Yücebaş Yeniden Adaylığını Açıkladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Melikgazi İlçe Başkanı Ertuğrul Yücebaş, yapılacak olan 12. Olağan Kongrede yeniden aday olduğunu açıkladı.



Parti binasında düzenlediği basın toplantısında konuşan MHP Melikgazi İlçe Başkanı Ertuğrul Yücebaş, "Türk milletinin ve yegane gözbebeğimiz Türkiye Cumhuriyeti devletinin hızla belirsizliklere götürüldüğü günler yaşamaktayız. Vatan ve milletin bölünmez bütünlüğünün tehlikede olduğu, devlet mekanizmasının ve adalet sisteminin kamu vicdanında ağır yaralar aldığı bir süreci yaşıyoruz. Millet iradesine ipotek konmaya çalışıldığı, birliğin ve beraberliğin zedelendiği, bölücü ve hainlerin peşrev çektiği bir yılı geride bıraktık. Türk'ün kanıyla ve canıyla kurduğu vatanımız üç cephede hainlerle, bölücülerle ve kalkışmacılarla mücadele etmektedir. Dünyada başka bir ülke yoktur ki, üç cephede üç ayrı terör örgütü, onun uzantıları ve destekçileri ile mücadele etsin. Türkiye karanlık bir tüneldedir ve acilen bu karanlık tünelden çıkacak adımlar atılmalıdır. Vatanımızın yegane umudu ve son kalesi MHP'nin ve liderimiz Devlet Bahçeli beyin yanında yer alarak lider, teşkilat ve doktrin ilkesinden taviz vermeden hem ülkeme hem de şehrime katkıda bulunmak için mensubu olmaktan gurur duyduğum MHP'den yapılacak olan 12. Olağan Kongrede yeniden adayım" ifadelerini kullandı.



Toplantıda konuşan MHP İl Başkanı Baki Ersoy da, partilerinin güçlenerek yoluna devam ettiğini belirtti. Ersoy, şunları söyledi:



"Liyakat ve sadakat sahibi ülkücülerin bu teşkilatlara sahip çıkması gerekiyor. 1 Kasım seçiminden sonra yaşadığımız süreçte 4 ilçe başkanımızın içerisinde dik duran bir kişide Ertuğrul Yücebaş'tı. Bu anlamda bu makamları hak eden ülkücüler olduklarını düşünüyorum. Bu zamana kadar yapmış oldukları çalışmalardan dolayı gerek kendisine gerekse yönetim ve kadın kolları üyelerine ayrı ayrı teşekkür ederim. Bundan sonrada inşallah MHP güçlenerek yoluna devam edecektir." - KAYSERİ