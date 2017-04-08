MHP Malkara İlçe Kongresi Yapıldı
MHP Malkara ilçe Kongresi gerçekleştirildi.
MHP Malkara ilçe Kongresi gerçekleştirildi.
İlçedeki bir kafede yapılan konrede, Divan Başkanlığına Ahmet Savaş Çolak, Divan Başkan yardımcılığına Fatih Aydın, Katip üyeliklere ise Şinasi Koltuk, İlker Yücel ve Cezmi Tuna getirildi.
Kongrede açılış
konuşmasını yapan ilçe Başkanı Kemal Ateş, kongrenin hayırlı olmasını dileyerek
sonuç ne olursa olsun buradan el ele, kol kola çıkılacağını kaydetti.
Gündemin diğer
maddelerinde okunan faaliyet, gelir gider ve tahmini bütçe raporları oy birliği
ile kabul edildi.
173 delegenin oy kullandığı seçimlerde 89 oy
alan Hakan Yıldız, MHP'nin yeni ilçe başkanı oldu.
İlçe Başkanlığına Hakan Yıldız seçilirken yönetim kurulu
üyeliklerine, Mehmet Erdem, Hüseyin Beşer, Erdem Mengü, Hasan Cengiz, Hasan
Özden, Mehmet Eskicioğlu, Gökhan Doğan, Mehmet Çelik, Nazmi Cesur, Hulisi
Kıray, Muammer İşcan, Hasan Çevik, İsmail Cengiz, Hüseyin Akçay, Hüseyin Yavuz,
Mesut Salman, Ömer Tokgöz ve Ruhan Coşkun seçildi.
Yıldız, yaptığı açıklamada herkesi
kucaklayacaklarını ve MHP'yi yeniden Malkara'da yukarılara taşıyacaklarını
belirtti.