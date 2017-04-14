MHP Lideri Devlet Bahçeli: MHP'nin İçindeki FETÖ'cüleri Biliyorum

Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli, Habertürk canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. FETÖ'nün siyasi yapılanmasına değinen Bahçeli, MHP içinde FETÖ'cü vekillerin olduğunu ve bu isimleri bildiğini açıkladı.

Devlet Bahçeli şunları söyledi:

Bizim partimizin içerisinde Fetullah Gülen hareketiyle ilgili ilişkili olanları ben biliyorum. Şuada hala var. İleriki aşamada nasıl olacak onu bilemiyorum. Milletvekili de var başkası da var. Bir kısmı zaten değişik ilişkiler içerisine girdikleri için partimizden ayrıldılar ne kadar FETÖ'cülükle alakaları var onları ileride göreceğiz.

"FARKLI UYGULAMALARA GİRİLDİ"

Anadolu'da teşkilatlarda vardır, il başkanları arasında sızmalar olmuş. Siyasallaşma süreciyle ele geçiremeyecekleri için anlaşıldığı andan itibaren farklı uygulamalara girildi. Olağanüstü kurultay meselesi durup dururken ortaya konuyorsa, demorkatik haktır ama böyle bir anlayışla bugün için söylemiyorum ama dikkate almaz lazım. Partinin genel başkanı önemli bir rahatsızlıkla 16 Ocak'ta ameliyat geçirdiği gün 700 imza topladık diye olağanüstü kongre için müracaat etmenin insani boyutunu birisinin anlatması lazım.