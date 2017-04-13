MHP Lideri Devlet Bahçeli İzlediği Dizileri Açıkladı

Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli, Star ve NTV ortak yayınında Nazlı Çelik'in sorularını yanıtladı. Siyasetin ve dünya gündeminin konuşulduğu programın sonuna doğru konu Bahçeli'nin günlük hayatından açıldı.

"BİR DEFA İSMİ ÇOK GÜZEL"

Bahçeli, sunucu Nazlı Çelik'in izlediği dizileri sorması üzerine, "Ben Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ı izliyorum. Bir defa ismi çok güzel Eşkiyadan hükümdar olmaz. Çok hoşuma gidiyor onu takip ediyorum. Oyuncuları çok becerikli ve başarılı kişiler. Bir de onun yanında 'Efsane' var." ifadelerini kullandı.