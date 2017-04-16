MHP Lideri Bahçeli Oyunu Kullandı
MHP lideri Bahçeli, anayasa değişikliği halk oylamasına ilişkin, "Milletimizin hayatında önemli bir dönüm noktasıdır.
MHP lideri Bahçeli, anayasa değişikliği halk oylamasına ilişkin, "Milletimizin hayatında önemli bir dönüm noktasıdır. Türkiye'de siyaset gelecekle ilgili yeni bir yapılanmaya doğru gidecektir." dedi.
Kaynak: Dunya.com
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