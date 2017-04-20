MHP Lideri Bahçeli'nin fotoğrafları sosyal medyayı salladı



ANKARA - MHP'nin resmi Twitter hesabından paylaşılan Devlet Bahçeli fotoğrafları sosyal medyayı salladı. Bahçeli'nin güneş gözlüğü taktığı fotoğraflarda, 'Ne Mutlu Türküm' mesajıyla yapılan paylaşım birçok beğeni ve yorum aldı.