MHP Lideri Bahçeli'nin Fotoğrafları Sosyal Medyayı Salladı
MHP Lideri Bahçeli'nin fotoğrafları sosyal medyayı salladıANKARA - MHP'nin resmi Twitter hesabından paylaşılan Devlet Bahçeli fotoğrafları sosyal medyayı salladı.
MHP Lideri Bahçeli'nin fotoğrafları sosyal medyayı salladı
ANKARA - MHP'nin resmi Twitter hesabından paylaşılan Devlet Bahçeli fotoğrafları sosyal medyayı salladı. Bahçeli'nin güneş gözlüğü taktığı fotoğraflarda, 'Ne Mutlu Türküm' mesajıyla yapılan paylaşım birçok beğeni ve yorum aldı.