MHP Lideri Bahçeli'nin Fotoğrafları Sosyal Medyayı Salladı

MHP Lideri Bahçeli'nin fotoğrafları sosyal medyayı salladıANKARA - MHP'nin resmi Twitter hesabından paylaşılan Devlet Bahçeli fotoğrafları sosyal medyayı salladı.

MHP Lideri Bahçeli'nin Fotoğrafları Sosyal Medyayı Salladı

MHP Lideri Bahçeli'nin fotoğrafları sosyal medyayı salladı

ANKARA - MHP'nin resmi Twitter hesabından paylaşılan Devlet Bahçeli fotoğrafları sosyal medyayı salladı. Bahçeli'nin güneş gözlüğü taktığı fotoğraflarda, 'Ne Mutlu Türküm' mesajıyla yapılan paylaşım birçok beğeni ve yorum aldı.

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