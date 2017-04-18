MHP Lideri Bahçeli: "Bir gazetede köşesi bulunan bir ezik, bir çürük 'Referadumun kaybedeni MHP, MHP'yi zor günler bekliyor' yazmış. Sen necisin bre ahlaksız, bre kemiksiz. Tabanımızın yüzde 80'i hayır demiş"



ANKARA - MHP Lideir Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu.