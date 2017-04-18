MHP Lideri Bahçeli: "Bir Gazetede Köşesi Bulunan Bir Ezik, Bir Çürük 'Referadumun Kaybedeni Mhp,...

MHP Lideri Bahçeli: "Bir gazetede köşesi bulunan bir ezik, bir çürük 'Referadumun kaybedeni MHP, MHP'yi zor günler bekliyor' yazmış.

MHP Lideri Bahçeli: 'Bir Gazetede Köşesi Bulunan Bir Ezik, Bir Çürük 'Referadumun Kaybedeni Mhp,...

MHP Lideri Bahçeli: "Bir gazetede köşesi bulunan bir ezik, bir çürük 'Referadumun kaybedeni MHP, MHP'yi zor günler bekliyor' yazmış. Sen necisin bre ahlaksız, bre kemiksiz. Tabanımızın yüzde 80'i hayır demiş"

ANKARA - MHP Lideir Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu.

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