MHP Lideri Bahçeli, Anıttepe Ortaokulu'nda Oy Kullandı

MHP lideri Bahçeli, Anıttepe Ortaokulu'nda oy kullandı(Tür: Ankara)

MHP Lideri Bahçeli, Anıttepe Ortaokulu'nda Oy Kullandı

MHP lideri Bahçeli, Anıttepe Ortaokulu'nda oy kullandı

(Tür: Ankara)

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