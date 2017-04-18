MHP Lideri Bahçeli: "16 Nisan ile Türkiye'nin ayağındaki prangalar sökülüp atılmıştır"

"MHP başladığı işi yarım bırakmamıştır"



ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "16 Nisan 2017 referandumunun kesin olmayan sonuçlarına göre, Türkiye'nin ayağındaki prangalar sökülüp atılmış, milli bekamıza sahip çıkılmıştır. Milli ve tarihi haklarımıza onay verilmiştir" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin son 60 yıllık tarihinde 6 defa referanduma gittiğini kaydeden Bahçeli, yedincisinin yüksek bir katılımla 16 Nisan'da yapıldığını söyledi. Türk milletinin, pazar günü iradesini gösterdiğini ve yeni bir dönemin kapısını araladığını belirten Bahçeli, "16 Nisan referandumu demokrasi hayatımızda bir milat, çok partili siyaset tarihimizde bir dönüm noktasıdır. 11 Ekim 2016 tarihli meclis grup toplantımızda gündeme getirdiğimiz düşünce ve tekliflerimiz 6 aylık yoğun bir mücadeleden sonra anayasal bir içerik kazanmıştır. MHP başladığı işi yarım bırakmamıştır. Taahhütlerimizin gereği yapılmıştır. Bizde hile arayan, tuzak araştıran, komplo araması yapan kim varsa 16 Nisan'da hüsrana uğramıştır" diye konuştu.

Milliyetçi Hareket Partisinin, milleti için sorumluluk alarak 'evet' dediğini ifade eden Bahçeli, "Devleti için devreye girmiş, evet kararını tüm engellemelere rağmen savunmuş, ardında durmuştur. Vicdanımız raht, gönlümüz müsterihtir. 'Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben' ilkemiz doğrultusunda, 16 Nisan'da Türkiye'ye evet dedik. Bundan sonra da aynı kararlılığımızı sürdüreceğiz. Türk milleti, onayına sunulan anayasa değişikliklerini hür iradesiyle, yüzde 51,4'lük çoğunlukla kabul ve tasdik etmiştir. Bu gelişme azımsanamayacak, küçümsenmeyecek bir başarıdır. Artık sistem tartışmaları son bulmuştur. Artık fiili karmaşa sona ermiştir. 11 Ekim 2016'da neyi öngörmüşsek, takip eden gün ve aylarda neyi hedeflemişsek birer birer hayata geçmiştir. 16 Nisan 2017 referandumunun kesin olmayan sonuçlarına göre, Türkiye'nin ayağındaki prangalar sökülüp atılmıştır. Milli bekamıza sahip çıkılmıştır. Milli ve tarihi haklarımıza onay verilmiştir" açıklamasında bulundu.

(İLK-BT-