MHP'li Ulu Güven Tazeledi

Saruhanlı MHP İlçe Başkanlığında 8. olağan kongresinde mevcut Başkan Baki Ulu, yeniden seçilerek güven tazeledi.



Saruhanlı MHP İlçe Başkanlığında 8. olağan kongresi gerçekleştirildi. Saruhanlı Belediye Tesislerinde gerçekleştirilen kongreye Manisa MHP İl Başkanı Erkan Öztürk, MHP Saruhanlı İlçe Başkanı Baki Ulu ve çok sayıda delege katıldı. Mevcut Başkan Ulu tarafından faaliyet raporlarının okunmasının ardından oy kullanma işlemine geçildi. Mevcut Başkan Baki Ulu ile Ferdi Akın'ın listelerinin yarıştığı kongrede 398 delegeden 251'i oy kullandı. Mevcut Başkan Baki Ulu 156 oy alırken, Ferdi Akın ise 95 oy aldı. Yeniden göreve seçilen Ulu, yaptığı konuşmasında görevi süresince bütün teşkilat üyelerini ziyaret ettiğini ve onlarla birebir ilgilendiğini belirterek teşkilatına teşekkür etti. - MANİSA