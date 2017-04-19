MHP'li Sözlü, Tutuklanacağı İddiasına Tepki Gösterdi

ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Hüseyin Sözlü, 'ihaleye fesat karıştırdığı' iddiasıyla yerel mahkamede verilen 5 yıl hapis cezasının Bölge Adliye Mahkemesi'ne onandığı yönünde sosyal medyada yayılan haberler üzerine, "Köpekler istedi diye atlar ölmezmiş" ifadesini kullandı. Mahkeme kararının onaylandığı iddiasının da doğru olmadığı anlaşıldı.



Olağanüstü toplanan Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısına katılan ancak başkanlık yapmadan meclis üyeleri ile birlikte oturan Sözlü, gündem maddelerinden biri nedeniyle söz alıp, "Konuşmamı kısa tutacağım uçağa yetişmem gerekiyor" dedi. Meclisteki ilk maddenin oylanmasının ardından toplantıdan ayrılan Sözlü'ye, sosyal medyada aldığı hapis cezasının onandığı ve cezaevine girmemek için Devlet Bahçeli'ye yardım istemeye gideceği şeklindeki iddialar soruldu. Bunun üzerine kendisinin mücadele adamı olduğunu söyleyen Sözlü şöyle konuştu:



"Ağzımı bozmak istemiyorum ama bizim evrakımız oraya ulaştı mı, ulaşmadı mı o bile belli değil. Yani Türkiye'de bana yöneltilen suçlamaların 10 katı, 100 katı maddi büyüklükte diğer belediye başkanlarının sorumlulukları ve davaları sürüyor. Benim 1 tane davam var. Ankara Belediye Başkanının da, İstanbul Belediye Başkanının da, kimseyi zan altında bırakmak istemiyorum ama onlarca davası var. Meşhur bir söz var. 'Köpekler istedi diye atlar ölmezmiş.' Öyle bir şey yok. Trol hesaplarını bize sorarsanız gazetecilik mesleğini de hafife almış oluruz. Ben mücadele adamıyım."



- Adana