MHP'li Sözlü'den, Moldova Büyükelçisi'ne 'Buzkurt Heykeli'

ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Hüseyin Sözlü, kendisini makamında ziyaret eden Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Igor Bolboceanu'ya kurt heykeli hediye etti.



Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Igor Bolboceanu'yu makamında konuk eden Başkan Sözlü, Türkiye ve Moldova'nın birbirine yaklaşması için ticaret ve iş birliğinin şart olduğunu vurguladı. Moldova ile Türkiye arasında eski yıllara göre başta turizm olmak üzere birçok alanda yükselişler olduğunu ifade eden Büyükelçi Bolboceanu, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini belirtirken bu bağlamda kendilerine düşeni yapmaya hazır olduklarını söyledi.



Türkiye'nin tarımsal alanda çok kabiliyetli bir ülke olduğunu vurgulayan Başkan Sözlü ise "Adanalı çiftçilerimiz toprağı işlerken bir annenin bebeğine gösterdiği özeni gösterirler ama tarım alet ve ekipmanlarında da dünya standartlarında üretim yaparlar. Bu şekilde Adana'dan direkt Moldova'ya yatırımcılar gönderebiliriz. Buradan tarımsal tecrübemizi aktarabiliriz" diyerek iki ülkenin birbirine yaklaşması için ticaret ve iş birliği şart olduğunu vurguladı.



Ziyaretin sonunda Moldova Büyükelçisi Bolboceanu, Başkan Sözlü'ye Moldova'yı temsil eden üzerinde kuş figürü bulunan heykel hediye ederken Başkan Sözlü de Bolboceanu'ya 'Bu da bize yol gösteren, Türkleri girdiği dar boğazdan çıkaran MİT' diyerek Bozkurt ve el dokuma kilim hediye etti.



- Adana