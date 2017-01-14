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MHP'li Sancaklı'nın Eşinin İntihar Girişiminde Bulunduğu İddia Edildi

MHP'li Sancaklı'nın Eşinin İntihar Girişiminde Bulunduğu İddia Edildi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı'nın intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi.

MHP'li Sancaklı'nın Eşinin İntihar Girişiminde Bulunduğu İddia Edildi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı'nın intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi.

Hülya Sancaklı'nın, Beylikdüzü'nde özel bir hastaneye kaldırılarak ameliyata alındığı belirtildi.

Öte yandan, İstanbul'a gitmek için uçak bulamayan Saffet Sancaklı'ya Başbakan Binali Yıldırım'ın Başbakanlık uçağını tahsis ettiği öğrenildi.

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