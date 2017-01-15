MHP'li Sancaklı'nın Eşi Hülya Sancaklı'nın Sağlık Durumu

Medicana International İstanbul Hastanesi Nöroşirurji Kliniği Başkanı Beyin Sinir Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hidayet Akdemir, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı'nın yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü bildirdi.



Akdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sancaklı'nın saat 20.30 civarında ateşli silah yaralanması şeklinde hastaneleri acil servisine getirildiğini belirterek, yapılan ilk değerlendirmelerde hastanın solunum arresti mevcut olduğunu söyledi. Acil müdahalenin ardından hastanın hemen ameliyata alındığını ifade eden Akdemir, şunları kaydetti:



"Ameliyatta gerekli kanamalar durduruldu, beyin koruyucu önlemler alındı. Şimdi ameliyat bitti, hasta yoğun bakıma alındı. Bundan sonra beyindeki basıncı düşürmek için tıbbi uygulama devam edecek. Hastamızın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor."



Olayın ardından Ankara'dan uçakla İstanbul'a gelen Saffet Sancaklı da hastane önünde bekleyen vatandaşlara teşekkür ederek, "Dualarınızı bekliyoruz." dedi.



İstanbul Valisi Vasip Şahin de hastaneye gelerek, yetkililerden bilgi aldı.