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MHP'li Sancaklı, Intihar Girişiminde Bulunduğu Iddia Edilen Eşinin Kaldırıldığı Hastaneye Geldi

MHP'li Sancaklı, Intihar Girişiminde Bulunduğu Iddia Edilen Eşinin Kaldırıldığı Hastaneye Geldi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı'nın intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi.

MHP'li Sancaklı, Intihar Girişiminde Bulunduğu Iddia Edilen Eşinin Kaldırıldığı Hastaneye Geldi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı'nın intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi.

Hülya Sancaklı'nın, Beylikdüzü'nde özel bir hastaneye kaldırılarak ameliyata alındığı belirtildi.

Öte yandan, İstanbul'a gitmek için uçak bulamayan Saffet Sancaklı'ya Başbakan Binali Yıldırım'ın Başbakanlık uçağını tahsis ettiği öğrenildi.

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