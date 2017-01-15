MHP'li Saffet Sancaklı'nın Eşi İntihara Kalkıştı! Hastaneden İlk Açıklama Geldi

Başına ateş ederek intihar girişiminde bulunan MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı'nın tedavisinin, yoğun bakımda sürdürüldüğü açıklandı.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın İstanbul'da bulunan eşi Hülya Sancaklı, başına silahla ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

Meclis Genel Kurulu'ndaki anayasa değişikliği teklifinin 12'nci madde oylamasına katılan Sancaklı, eşinin intihara teşebbüs ettiği haberini oy sayımı sırasında aldı. Hülya Sancaklı'nın İstanbul Beylikdüzü'nde özel bir hastanede tedavi altına alındı.

BAŞBAKAN UÇAĞINI TAHSİS ETTİ

İstanbul'a gitmek için uçak bulamayan Sancaklı'ya Başbakan Binali Yıldırım Başbakanlık uçağını tahsis etti. Sancaklı'yı taşıyan uçak saat 22.10 sıralarından Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. VİP'den çıkan Sancaklı buradan eşinin tedavi gördüğü hastaneye gitti.

MECLİS'TEN SANCAKLI'YA GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın, Saffet Sancaklı'nın intihar girişiminde bulunan eşi Hülya Sancaklı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti. Maliye Bakanı Naci Ağbal ise Saffet Sancaklı'ya önce başsağlığında bulundu, ardından eşinin ameliyatta olduğunu sonradan öğrendiğini belirterek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

"ATEŞLİ SİLAH YARALANMASI ŞEKLİNDE GETİRİLDİ"

Beyin Sinir Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hidayet Akdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sancaklı'nın saat 20.30 civarında ateşli silah yaralanması şeklinde hastaneleri acil servisine getirildiğini belirterek, yapılan ilk değerlendirmelerde hastanın solunum arresti mevcut olduğunu söyledi.

''YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR''

Acil müdahalenin ardından hastanın hemen ameliyata alındığını ifade eden Akdemir, şunları kaydetti:

"Ameliyatta gerekli kanamalar durduruldu, beyin koruyucu önlemler alındı. Şimdi ameliyat bitti, hasta yoğun bakıma alındı. Bundan sonra beyindeki basıncı düşürmek için tıbbi uygulama devam edecek. Hastamızın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor."

"DUALARINIZI BEKLİYORUZ"

Olayın ardından Ankara'dan uçakla İstanbul'a gelen Saffet Sancaklı da hastane önünde bekleyen vatandaşlara teşekkür ederek, "Dualarınızı bekliyoruz." dedi.

İstanbul Valisi Vasip Şahin de hastaneye gelerek, yetkililerden bilgi aldı.