MHP'li Pehlivan; "Türk Milletinin Verdiği Her Karar Doğrudur"

MHP Aydın eski il başkanı Burak Pehlivan, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türk milletine yeni güzelliklere vesile olsun" dedi.



Referandum sonucunu değerlendiren Burak Pehlivan, "Türk milletinin verdiği her karar doğrudur, Türk milletinin iradesi üzerinde bir güç yoktur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için yapılan referandumun hiç bir olumsuz olay yaşanmadan gerçekleştirilmiş olması Türk milletinin üstün demokrasi kültürünün sonucudur. Aydın ilindeki sonuçları herkesin kendince bir bakışı olabilir, saygı duyarım. Aydınlı Türk milliyetçileri, Ülkücüler teşkilat disiplini içinde liderimiz Sayın Dr. Devlet Bahçeli'nin ifade ettiği ilkelerde evet oyu kullanmışlardır ve bu bakımdan Aydın ilinde çıkan hayır tercih oranı konusunda değerlendirmeler bizim dışımızdadır. Milliyetçi- Ülkücü hareket anlık, günlük hesaplar üzerinde değil; Türk Milletinin bekası üzerinde ufuklara sahiptir. Dünü bu günü ve yarını birlikte mütaala eder, şahsi ve siyasi beklentilerimizden daima feragat ederiz ve etmeye devam edeceğiz. Çok şükür sözümüzü gerçekleştirdik. Çok şükür yeminimize sadık kaldık.



Çok şükür liderimizin izinden, sözünden ayrılmadık. Evet, tercih sonucunun Türk milletine güzellikler getirmesini diliyor, daha arkadaşlarıma ve Aydınlı hemşerilerime saygılarımı sunuyorum" şeklinde konuştu. - AYDIN