MHP'li Parsak'tan 'Anayasanın İlk Dört Maddesinin Değişeceği' İddialarına Cevap

MHP Afyonkarahisar Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyon Üyesi Mehmet Parsak, 'evet' çıkması halinde anayasanın ilk dört maddesinin değişeceği iddialarına cevap vererek, "Böylesi vahim iddialar üzerinden referandum a sayılı günler kala ne bu anayasa değişikliği teklifinde ne de bundan sonra Milliyetçi Hareket Partisi var olduğu müddetçe anayasanın ilk dört maddesi asla değiştirilmeyecektir. Teminatı Devlet Bahçeli'dir. Teminatı milliyetçi ülkücü harekettir" dedi.



MHP Gölbaşı İlçe Başkanlığı tarafından Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde anayasa değişikliği bilgilendirme programı düzenlendi. MHP Afyonkarahisar Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyon Üyesi Mehmet Parsak'ın konuşmacı olarak katıldığı programa MHP Ankara İl Başkanı Fatih Çetinkaya, MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Ersin Pehlivan, MHP'li meclis üyeleri ve Ülkü Ocakları üyelerinin yanı sıra da çok sayıda vatandaş katıldı.



15 Temmuz'da yaşanan darbe girişiminin basit bir darbe girişimi olmadığını belirten MHP'li Parsak, "15 Temmuz'da bir hain darbe girişimi ile karşılaştık. Basit bir darbe girişimi değildi. Türk milletini bölme, birbirine düşürme, Türk devletini parçalama ve Türk vatanını işgal etme girişimiydi. Bu yönüyle sadece siyasette değil, toplum ve devlet hayatının her yerinde aynı zamanda bir milattır. Genel Başkanımız daha kimse ortada yokken, kaygıya düşmeden darbenin kimden geldiği, emir komuta zincirinin olup olmadığına bakmadan herkesten önce çıkıp 'Türk devletini ve milletinin seçtiği hükümetimiz ve Cumhurbaşkanımızın yanındayız, darbenin her türlüsüne karşıyız' çıkışı ile birlikte milletimizin asaletle gerekirse tankların önüne gövdelerini siper ederek, yüzlerce insanımızın şehit olduğu bir gecenin sonunda bu hain darbe girişimi püskürtülmüştür" dedi.



"Rejim değişecekmiş"



CHP'nin 'referandum da evet çıkması durumunda rejim değişikliğine gidilecek' iddialarına da yanıt veren Parsak, "Aylardır anayasa değişikliğinin evetle sonuçlanması halinde rejimin değişeceğini, tek adamlığa geçileceğini iddia ediyorlar. Bununla ilgili de tek bir cümle sunamıyorlar" diyerek CHP'nin bu konuda herhangi bir dayanağı olmadığını söyledi.



Parsak, konuşmasında şunları kaydetti:



"18 maddeden 'evet' çıkarsa anayasanın ilk dört maddesi değişecekmiş. Bunu söyleyen de 2011-2013 yılları arasında doğrudan doğruya somut öneri sunmuş olanlar, bugün MHP'nin içinde yer aldığı çalışmadan anayasanın ilk dört maddesinin değişeceği iddiasını çıkartıyorlar. Değişiklik teklifinde buna ilişkin bir öneri yok."



"Millet için evet"



MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Ersin Pehlivan ise, "Vatanımızın bütünlüğü, ülkemizin birlik ve beraberliği konusunda hiçbir zaman şahsını düşünmeden, durumdan vazife çıkarmadan hizmete koşmuş olan MHP ve Ülkü Ocakları, bu referandum sürecinde de üzerine düşeni yapacaktır. 15 Temmuz ihanet kalkışmasında ilk tavrı da Genel Başkanımız Devlet Bahçeli göstermiştir. Emperyalist Batı'nın vesayetinden kurtulmak ve devletimizin bekasını sağlamak konusunda bir görevden kaçmamız söz konusu olamaz. Referandum gününe kadar gece gündüz demeden Genel Başkanımızın dediği gibi millet için evet, devlet için evet, cumhuriyet için evet, devletin bekası için evet, elbette Türkiye için evet" diyeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA