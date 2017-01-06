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MHP'li Öztürk; Zaruret Hasıl Olduğu Vakit İçimize Sinmeyen Şeyleri de Yapmak Zorunda Kalıyoruz

MHP'li Öztürk; Zaruret Hasıl Olduğu Vakit İçimize Sinmeyen Şeyleri de Yapmak Zorunda Kalıyoruz

MHP'li Öztürk; Zaruret Hasıl Olduğu Vakit İçimize Sinmeyen Şeyleri de Yapmak Zorunda Kalıyoruz

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Milliyetçi Hareket Partisi, Mhp
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