MHP'li Mehmet Parsak'dan Referandum Değerlendirmesi Açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak, referandum sonuçlarıyla ilgili değerlendirmesinde, Türk milletinin demokrasi sınavından alnının akıyla çıktığını belirterek, "Afyonkarahisarlı hemşehrilerim ve Türk milleti, devletinin ve Türklüğün bekası için 'evet' demiştir" dedi.



Dün gerçekleştirilen referandum sonrası Türk Milleti'nin demokrasi imtihanından başarıyla çıktığını ve yeni hükümet sistemine evet dediğini belirten Parsak, önemli bir kazanım elde edildiğini ifade etti. Gerçekleştirilen referandum sonrası Türk Milleti'nin önemli bir başarı elde ettiğini ifade eden Parsak, "Türk milleti kritik demokrasi imtihanından alnının akıyla çıkmış, irade ve tercihini sandıkta göstermiştir. 18 maddelik anayasa değişikliğinin oylandığı 16 Nisan 2017 halk oylaması yüksek bir katılım, takdir edilecek huzur ve güven ortamında tezahür etmiştir. Aziz milletimiz büyük bir olgunluk içinde sandık başına gitmiş ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesine hür iradesiyle onay vermiştir. Bu durum, sayın genel başkanımızın ifadesiyle çok önemli bir başarı, ihmal ve inkarı imkansız bir kazanımdır. Egemenliğin yegane sahibi büyük Türk milleti ülkesinin geleceği hakkında son sözü söylemiş, istiklal ve istikbaline sahip çıkmıştır. Buna herkes saygı göstermek ve riayet etmek durumundadır. Bugünkü sonucun ülkemize, milletimize, Türk demokrasisine ve siyasi partilerimize kutlu olmasını yürekten diliyorum. Milli iradenin evet yönünde tecelli etmesiyle devlet ve siyaset hayatımızda yeni bir döneme girilmiştir" dedi.



"FETÖ mikrobu henüz tamamıyla sökülüp atılamamıştır"



Önümüzdeki süreçte toplumun birlikte hareket etmesi gerektiğini kaydeden Parsak, "Milli güvenliğimizi doğrudan hedef alan mihraklar komplo ve saldırılarını ağırlaştırarak sürdürecektir. Üç kanlı terör örgütü PKK/PYD, FETÖ ve İŞİD'le içerde ve dışarıda amansız bir mücadele verilmektedir. Irak ve Suriye'deki tehlikeli gelişmeler Türkiye için çok ciddi milli güvenlik risklerini beraberinde getirmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) İŞİD ve PYD ile mücadele için Suriye topraklarındaki askeri harekatında kritik bir aşamaya gelinmiştir. İçerde ve dışarıda karşı karşıya bulunduğumuz milli güvenlik tehditleri kuşku yok ki çok ciddi boyutlara ulaşmıştır. Genel başkanımızın da dile getirdiği gibi bunun yanında devlet ve toplum olarak bünyemizi saran FETÖ mikrobu henüz tamamıyla sökülüp atılamamıştır. Önümüzdeki zor ve hassas dönemde birlik ve dayanışma ruhu içinde hareket edilmesi, herkes için milli bir sorumluluk, hatta zorunluluktur" dedi.



Öte yandan, Parsak Afyonkarahisar halkının sandığa sahip çıktığını vurgulayarak, "Afyonkarahisar halkının yaklaşık yüzde 89'u sandık başına giderek tercihini kullanmış ve yüzde 64 oranında 'evet' çıkmıştır" dedi. - AFYONKARAHİSAR