MHP'li Kadınlar Kahvaltıda Bir Araya Geldi

Milliyetçi Hareket Partisi Kadın Kolları Başkanlığı ve kadınlar kahvaltıda bir araya geldi.



MHP Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen kahvaltı programına İl Başkanı İlhan Kaya, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Ceviz, Kadın Kolları Başkanı Yıldız Gürbüz ve partili kadınlar katıldı.



Toplantıda Milliyetçi Hareket Partisi kadın kolları başkanı Yıldız Gürbüz, kadın kolları teşkilatı olarak son dönemlerde yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler aktarırken, önümüzdeki günlerde yapılması planlanan çalışmalarla ilgili kadın kolları yönetimine bilgiler verdi. - NEVŞEHİR