MHP'li İsmet Büyükataman'dan Başkanlık Çıkışı: Zaten Karşıyız!

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, anayasa değişiklik teklifinin 'sistem ve rejim değişikliği' değil, sadece 'hükümet etme biçimini' değiştirdiğini söyledi.

Önceleri 'başkanlık sistemi'ne karşı çıktıklarını ancak darbe girişiminin ardından değişen Türkiye şartlarının 'acilen sistem tartışmalarından çıkması gerektiğini' anladıklarını belirten Büyükataman, MHP'deki 'Hayır'cı vekillerin partinin demokrasi anlayışını yansıttığını söyledi.

"ANTİPATİNİN KAYNAĞI BÜYÜK OLASILIKLA ERDOĞAN'IN TAVRI"

MHP Genel Sekreteri Büyükataman şöyle devam etti:

"Mevcut anayasanın bir darbe anayasası olduğunu herkes biliyor. Kenan Evren kendine uygun bir anayasa yapmıştı. Cumhurbaşkanının geniş yetkileri var ancak sorumluluğu neredeyse hiç yok. Cumhurbaşkanı sadece 'vatana ihanet'le yargılanabiliyor. Ama şimdi anayasa paketinde cumhurbaşkanının daha çok sorgulanabilir, yargılanabilir olduğu öngörüsünün yer aldığına dikkat çekmek gerek. Tek adam rejimi tartışmalarının temelinde de bir Erdoğan antipatisi yatıyor. Bu antipatinin kaynağı da büyük olasılıkla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavrı, üslubu. Bazen ölçüyü kaçıran, toplumda gerginliğe sebebiyet veren bu üslup tedirginlik yaratabiliyor.

"MUHALEFET ORTAYA BİR PROJE KOYAMADI"

Tek adam rejimi tartışmalarının da bu tedirginliğin sonucu olduğunu görebiliyoruz. Yani meselenin gereğinden fazla hassasiyet oluşturmuş olması Erdoğan'ın yapısıyla ilgili. Sistemde tıkanıklar yaşanırken ne yazık ki muhalefet de bir proje koyamadı ortaya. Durum böyleyken sırf muhalefet etmek için anayasa değişikliği paketine yüklenmek yanlış oluyor."

"BAŞKANLIĞA ZATEN KARŞIYIZ"

Deutsche Welle''in haberine göre, parti olarak son derece 'mantıklı ve düzgün bir strateji' izlediklerini savunan Büyükataman, "Biz, başkanlığa zaten karşıyız. Sistem tıkanıklığının aşılmasından yana tercihte bulunuyoruz. Referandum gündeme gelirse vatandaşımızın kafasındaki bütün soruları yanıtlayacağız" diye konuştu.

"AK PARTİ'Yİ EN ÇOK TENKİT ETMİŞ PARTİYİZ"

MHP'li Büyükataman şöyle devam etti:

"Zaman zaman MHP'nin AK Parti'yle pazarlık yaptığına dair çirkin dedikodular yapılıyor. Biz, AK Parti'yi 15 yıllık iktidarı boyunca en çok tenkit etmiş partiyiz. AK Parti'ye dair dün ne söylemişsek, bugün de onu söylüyoruz. Ülkenin öncelikleri yüzünden yeni vaziyetler ortaya çıktı o kadar. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ülkedeki sistem krizinin bizi bir kaosa sürükleyeceğini gördük ve anayasa değişikliği paketini destekledik. MHP'nin tavrı, duruşu oldukça nettir ve halkımız da bizi anlamaktadır."