MHP'li İki Başkandan Bahçeli'ye Ziyaret

Milliyetçi Hareket Partili (MHP) Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda ve Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'yi genel merkezde ziyaret etti.



Belediye Başkanı Zeki Kayda, "Ziyarette Salihli'ye gelecek doğalgaz konusunda yardım ve katkılarından dolayı Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli'ye teşekkür ederek, doğalgaz çalışmaları ve devam eden projelerimiz hakkında bilgi verdik. Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek çalışmalarımızda başarılar diledi." dedi.



MHP Genel Başkanı Bahçeli de ziyaretlerinden dolayı Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda ve Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş'a teşekkür etti. - MANİSA