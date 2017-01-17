MHP'li Halaçoğlu'ndan, Ak Partili Aydın'a Teşekkür

MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Anayasa'nın ilk 4 maddesi ile ilgili açıklama yaparken, "Anayasa'nın değiştirilemez maddesini kabul etmek mümkün değildir" diyen AK Parti Bursa Milletvekili İsmail Aydın'a teşekkür etti.



AK Parti Bursa Milletvekili İsmail Aydın, Anayasa değişiklik teklifinin görüşüldüğü TBMM'de bir süre önce partisi adına söz alırken, "Bir hukukçu olarak Anayasa'nın değiştirilemez maddesini kabul etmek mümkün değildir" açıklamasını yaptı. MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, sosyal paylaşım sitesi hesabından Aydın'a teşekkür ederken şu ifadeleri kullandı:



"AKP'li İsmail Aydın 'İleride ilk dört madde de değişebilir' dedi. Herkes, 'Bakınız asıl niyetlerini ortaya koydular' diye tepki gösteriyor. Beyler 'Günaydın' mı diyeyim bilmiyorum. Daha önce grup başkan vekili Naci Bostancı da dedi. Ondan önce de AKP yönetiminden ve milletvekillerinden bir çoğu da söylemişti. Aslında yaptıklarına bakmak bile yeterli onları anlamak için. Türk adını her yerden silmeye çalışanlardan, Türklüğü ifade ediyor diye Mustafa Kemal'e Atatürk bile diyemeyenlerden, Türk Bayrağını tahrik unsuru görenlerden, Türkiye yerine yeni bir ad arayanlardan başka bir şey mi beklenirdi. Malumun ilamı ve kafalarındaki asıl düşüncelerini söyledi İsmail Aydın. Bundan dolayı kendisine teşekkür ederim."



- Kayseri