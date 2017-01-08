MHP'li Durmaz: "Bu Oyunu Hep Birlikte Bozmalıyız"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "2016'da Türklük ve Türkiye düşmanları, silah ve bombalarıyla her değer ve emanetimize saldırmışlardır. Hedef esasen Türkiye'dir. Bu oyunu hep birlikte bozmalıyız" dedi.



MHP Samsun İl Teşkilatı, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MHP Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, MYK Üyesi Yaşar Yıldırım'ın katılımı ile "Yaşanan siyasi gelişmeler ile ilgili teşkilat içi bilgilendirme toplantısı" düzenledi. Toplantı MHP Samsun İl Başkanı Taner Tekin'in açılış konuşmasının ardından Genel Başkan Yardımcısı Durmaz'ın gündem değerlendirmesi ile devam etti.



"Gafletle gireceğimiz 1 saniyemiz bile kalmamıştır"



Türkiye'den yeni bir Suriye çıkartmayacaklarını belirten Sadir Durmaz, "15 Temmuz'da ülkemiz büyük bir felaket atlatmıştır. Herkes bundan sonra yaşanacak gelişmelerdeki sorumluluğunun bütün sonuçlarına katlanacaktır. Türkiye'nin geleceğiyle oynamaktan çekinmeyenlerden, siyasi ikbal hırsıyla Türkiye'ye çok ağır bir ekonomik ve siyasi kriz bedeli ödetmek isteyenlerden, yaptıkları bu kötülüğün hesabı mutlaka sorulacaktır. Umut ve heyecanla girdiğimiz yeni yılda da terör zalim yüzünü göstermiştir. Aziz vatana teröristler nasıl yuvalanmış, hangi kaynak ve ilişki ağlarından beslenmiş, arkalarına kim ya da kimleri almışlardır? Türkiye'den yeni bir Suriye çıkarma arayışı hızla sürerken, gafletle gireceğimiz 1 saniyemiz bile kalmamıştır. Ne yazık ki huzurumuza darbe üstüne darbe vurulmaktadır. Milli bekamız kirli ve karanlık ellerle boğulmaktadır. Milletçe dayanacak hal ve takatimiz kalmamıştır. Sabrımız sınıra dayanmıştır" diye konuştu.



"Hedef esasen Türkiye'dir"



2016 yılında terör olaylarının bir hayli çok yaşandığının altını çizen Durmaz, "2016 yılı terörün saldırı ve suikastlarına kurban gitmiştir. İnsanlığın defolu yüzleri yeryüzünün en aşağılık türleri 2016'da ölüm ve şiddet açmışlardır. 2016'da Türklük ve Türkiye düşmanları, silah ve bombalarıyla her değer ve emanetimize saldırmışlardır. Hedef esasen Türkiye'dir. Bu oyunu hep birlikte bozmalıyız. Terörizmi yok etmek dışında ikinci bir seçeneğimiz, bir başka şansımız yoktur. Bu da ancak yeni bir milli mücadele ruhuyla başarılabilecektir. 20 Temmuz 2015'ten bugüne 600 askerimiz, 382 polis ve bekçimiz, 63 korucumuz, 35 sivil memurumuzun olduğu 80 evladımız şehit olmuş, 663 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaklaşık 2 bin 105 askerimiz, bin 564 polisimiz, 74 korucumuz, 4 bin 277 vatandaşımız yaralanmıştır. Yalnızca 2016 yılında toplam şehit sayımız 839'dur" şeklinde konuştu.



Toplantı soru-cevap kısmının ardından sona erdi. Toplantıya çok sayıda partili katıldı. - SAMSUN