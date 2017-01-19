MHP'li Başkana, Ak Partili Başkana Hakaretten 5 Ay Hapis

MHP Kayseri İl Başkanı Baki Ersoy, Ak Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden'e hakaret ettiği iddiasıyla 5 ay hapis cezasına çarptırıldı, mahkeme hükmün açıklanmasını geri bıraktı.



MHP İl Başkanı Baki Ersoy'un, Mart 2016'da sosyal medyadan yaptığı, "Sen hiç dantelli kefen giyen ve Rabia işareti yapan şehit gördün mü? Neredesiniz ulan dantelli kefen giyen ak p..." paylaşımında bulundu. Bunun üzerine Ak Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, şikayetçi oldu.



Kayseri 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davaya, İl Başkanları katılmadı. Ak Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden'in avukatı Gökhan Ülker, MHP İl Başkanı Bakir Ersoy'un avukatları Yusuf Dalmaz ve Müjdat Yılmaz hazır bulundu. Ak Parti İl Başkanının avukatı Hakan Ülker yaptığı savunmada, "MHP İl Başkanının sosyal medyadan gösterdiği tepkiyi yine sosyal medya üzerinden üzgün olduğunu söyleyip, özür dileseydi şikayetten vazgeçecektik. Bu ifade tüm Ak Parti teşkilatına kullanılmıştır" dedi.



MHP İl Başkanı Bakir Ersoy'un avukatı Müjdat Yılmaz ise savunmasında, "İl Başkanı Baki Ersoy'un söylediği laflar seçmene edilmiş veya il başkanına bizzat edilmiş söz değildir. Ersoy, kullandığı sözleri dönemin Başbakanını havaalanında dantelli kefen giyerek ölmeye geldiğini göstermeye çalışan 5 işadamına söylemiştir" diye konuştu.



Mahkeme, MHP İl Başkanı Baki Ersoy'a 'hakaret' suçundan 5 ay hapis cezası verdi ve hükmün açıklanmasını geri bıraktı. - Kayseri