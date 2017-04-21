MHP'li Başkan Oğuz'dan Ak Partili Miroğlu'na Tepki

MHP Mardin İl Başkanı Veysi Oğuz, AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Mirloğlu'nun geçtiğimiz günlerde söylediği, "Milliyetçi Hareket Partisi'nin Meclis'te AK Parti ile olan işbirliğini sahada çok da güçlü bir karşılığının olmadığını gördük" sözlerine tepki göstererek,"Yaptığı açıklama AKP içindeki derin çatlağı, bölünmüşlüğü gündemden düşürmesi ve hedef saptırmasıdır" dedi.



AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı, "Milliyetçi Hareket Partisi'nin Meclis'te AK Parti ile olan işbirliğini sahada çok da güçlü bir karşılığının olmadığını gördük" açıklamasına, MHP Mardin İl Başkanı Veysi Oğuz tepki gösterdi. Yazılı açıklama yapan MHP'li Başkan Oğuz, bu sözlerin talihsizlik olduğunu ve AK Parti içindeki derin çatlak ve bölünmüşlüğü gündemden düşürmek için hedef saptırmaya yönelik olduğunu söyledi. Oğuz, "Sayın Orhan Miroğlu Milliyetçi Hareket Partisi hakkındaki talihsiz açıklamayı yapmadan önce dönüp aynaya bakmasını tavsiye ederdik. Yaptığı açıklama AKP içindeki derin çatlağı, bölünmüşlüğü gündemden düşürmesi ve hedef saptırmasıdır. Açıklama ile neye hizmet ettiğini kendisi kadar bizler de bilmekteyiz. Başarısızlık varsa bunu kendi partisinde ve politikalarında aramalıdır. Referanduma 2-3 gün kala Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlarının talihsiz eyalet ve federasyon açıklamalarının sahaya nasıl yansıdığının analizini yapmasını kendisine tavsiye ederim. Ayrıca geçmiş dönemlerde Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, bakanlık yapmış, yeni ve eski bir çok milletvekilinin menfi çalışmalarını bilmemesi mümkün değildir. Günah keçisi aramasına gerek yok. MHP düşmanlığı ile hedef saptırması, ucuz politika yapması kendisine bir şey kazandırmaz. Özeleştiri yapması kendisine daha çok yakışırdı. Ayrıca siyasetin sahadaki karşılığından bahsetmesi gereken en son birisi varsa Sayın Orhan Miroğlu'dur. Hiçbir tabanı olmadan sadece Sayın Cumhurbaşkanımızın sahadaki oyları ve konjonktürel olarak gelen oylarla seçilen Sayın Miroğlu, sahadaki karşılığın ne olduğunu çok iyi bilmesi gerekir" ifadelerini kullandı.



- Mardin