MHP'li Akçay: "Rejimimiz İlelebet Teminat Altına Alınacaktır"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Erkan Akçay, anayasa değişikliği halk oylamasının resmi olmayan sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Türk milleti bu kararıyla devletimizin istikbaline, milletimizin istiklaline, bayrağımızın iffetine, vatanımızın izzetine sahip çıkmış, ülkemizin bekası için son sözü söylemiştir" ifadelerini kullandı.



Anayasa değişikliği halk oylamasında resmi olmayan sonuçların açıklaması sonrası MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, yazılı bir açıklama yaptı. Anayasa değişikliği halk oylamasının yüksek düzeyde katılımla neticelendiğini kaydeden Akçay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Bu katılım oranı Türk demokrasisinin gelmiş olduğu seviyeyi, Türk milletinin millet ve devlet bekası için hassasiyetini göstermektedir. Halk oylaması sonucunda büyük Türk milleti hür iradesiyle ve tartışmasız bir şekilde 'evet' demiş, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişi onaylamıştır. Türk milleti bu kararıyla devletimizin istikbaline, milletimizin istiklaline, bayrağımızın iffetine, vatanımızın izzetine sahip çıkmış, ülkemizin bekası için son sözü söylemiştir. Milliyetçi Hareket Partisi devletimizin bekası, milletimizin birlik ve beraberliği, ülkemizin bölünmez bütünlüğü için kritik bir öneme sahip olarak gördüğü anayasa değişikliği oylamalarında milli yeminlerine sadık kalmış, gerek TBMM'de gerekse de halk oylamasında iradesini net bir şekilde 'evet' olarak ortaya koymuştur. MHP anayasa değişiklik paketinin kamuoyu gündemine geldiği ilk andan itibaren verdiği demokratik sözün arkasında kararlı ve omurgalı bir şekilde durmuştur. MHP olarak dün olduğu gibi bugün de, milli devlet-güçlü iktidar şiarı ile siyasal duruşumuzdan, dik baş, tok karın ve mutlu yarın diyerek sosyal hedefimizden, inançlarımızla kimliğimiz arasındaki bağı savunmaktan geri durmadık. Milliyetçi hareket, Türk ve Türkiye düşmanlarının bozgunu için kuşatılmış bekamızı güçlendirmek için yıkılan adaleti ayağa kaldırmak için basiretle 'evet' kararını sandığa yansıtmıştır. Sandıktan çıkan bu neticeye saygı göstermek ve riayet etmek demokratik bir olgunluktur. Türkiye Cumhuriyetinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü yıkmaya yönelik oyunlar bozulmuştur. Cumhuriyetimiz güçlenecek, rejimimiz ilelebet teminat altına alınacaktır. Milli devlet tahkim edilecek, ülkemizin üzerindeki kara bulutlar dağıtılacaktır. Güçler ayrılığı kesinleşecek, herk erk kendi içerisinde güçlenecektir. Hükümet sistemindeki denge denetleme mekanizmaları kesinleşecek, yetkisi olana sorumluluk da verilecek, cumhurbaşkanına cezai sorumluluk getirilecektir. Yönetim sistemimizdeki çift başlılık giderilmiş, istikrarlı ve güçlü hükümetlerin önü açılmıştır. Sonuç olarak, bugünkü sonucun ülkemize, milletimize, Türk demokrasisine ve siyasi partilerimize kutlu olmasını yürekten diliyor, 'evet' mührünü vuran Türk milletine şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle, 16 Nisan Referandumu döneminde samimiyetle, inançla ve azimle mücadele ederek ülkemiz için ettiğimiz yemininin gereğini yapan, bunun için çalışan tüm parti teşkilatlarımızı ve dava arkadaşlarımızı kutluyorum." - MANİSA