MHP'li Akçay; Milletimiz Ne Dediyse O Oldu

MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, anayasa değişikliği referandum undan çıkan sonuca ilişkin, "Hakikaten milletimiz ne dediyse o oldu. Bundan sonra da o alacak" dedi.



MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, partisinin il başkanlığında yaptığı basın toplantısında, yeni anayasa referandum u sonuçlarını değerlendirdi. Yeni sistemle Türkiye'nin daha da güçleneceğini belirten Akçay, "İstediğimiz sonuç 'evet'ti ve bu gerçekleşti. Türkiye, yaptığı demokratik seçimi ve referandum u alnının akıyla milli iradeyi tecelli etmiştir. Bu kampanyayı yürüten bütün arkadaşlarımıza, başta MHP olmak üzere siyasi partilere teşekkür ediyoruz. Genel başkanımız Devlet Bahçeli'nin referandum çağrısını yaptığında 'Millete gidelim milletimiz karar versin. Milletimiz ne derse o olsun' demişti. Hakikaten milletimiz ne dediyse o oldu. Bundan sonra da o alacak. Bu 18 maddelik anayasa değişikliğinden sonra Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kabul edilmesiyle birlikte Türkiye Cumhuriyeti daha da güçlenecek" diye konuştu.



"HAYIR DİYENLEREDE SAYGILIYIZ"



Herkesin düşüncesine saygılı olduklarını dile getiren Akçay, "Hayır diyen vatandaşlarımız da neticeyi gördüler. Hayır diyen vatandaşlarımıza da saygılıyız. Bundan sonra Türk milleti birlik ve beraberlik içerisinde el ele, kol kola, birliğini ve beraberliğini güçlendirmiş şekilde devam edecektir. Türkiye Cumhuriyeti milli ve üniter bir devlettir. Bu milli ve üniter devletimiz daha güçlü bir şekilde milletimizin hizmetinde olacaktır. Bütün milletimiz görecektir ki; parlamentomuz ve milletvekillerimiz çok daha etkili hizmetleri yapacaklardır. Yasama, yürütme ve yargı kendi aralarında uzlaşı içerisinde olacaktır. Manisa'da evet kararı bekliyorduk. Bunun analizini önümüzdeki günlerde yapacağız" dedi.



Akçay, CHP'nin itirazı hakkında da açıklama yaparak, "Bu tartışmasız bir sonuçtur. Milli irade bu şekilde tecelli etmiştir. CHP'nin bilinen oyu, ilk dakikalarda tekrar nüksetmeye başladı. Acaba neresinden mazeret üretirizin içerisine girmelerini ben sağlıklı bulmam. CHP bu huyunu devam ettirirse, milli iradeye saygısızlık sayarız" diye konuştu. - Manisa