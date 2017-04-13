MHP'li Akçay: "Kör Labirentlerden Kurtulma Zamanı 16 Nisan'dır"
Manisa’nın Salihli İlçesi MHP İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen “Anayasa Referandumu ve Siyasi Gelişmeler” konulu konferansta konuşan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, “Anayasa Değişikliği referandumunda, demokrasiye inanıyor, milletimize güveniyoruz.
Manisa'nın Salihli İlçesi MHP İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen "Anayasa Referandumu ve Siyasi Gelişmeler" konulu konferansta konuşan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Anayasa Değişikliği referandum unda, demokrasiye inanıyor, milletimize güveniyoruz. Kör labirentlerden kurtulma zamanı 16 Nisan'dır." dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Salihli İlçe Teşkilatı tarafından Anayasa Referandumu ve Siyasi Gelişmeler konulu toplantı düzenlendi. Salihli Belediyesi Zafer Keskiner Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen konferansa MHP Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay, MHP Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Belediye Başkan Yardımcıları Nuri Kaya, İbrahim Karaca ve Mahmut Süreyya Karaoğlu, Büyükşehir Koordinatörü Ali Rıza Ünveren, ilçe başkanları ve partililer katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan konferansın açılış konuşmasını yapan MHP Salihli İlçe Başkanı Mehmet Akın, teşkilat olarak Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin emrinde olduklarını ifade ederek "Biz bu güne kadar inancımızdan hiçbir zaman vazgeçmedik, bundan sonra da vazgeçmeyeceğiz. Çünkü bizim sevdamız, Türkiye sevdasıdır" dedi. MHP'nin ülkenin sigortası olduğuna vurgu yapan MHP Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk ise "Biz ülkücü hareket olarak 16 Nisan'da evet diyeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü biz her zaman Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin yolundayız. Bizim amacımız ise 2019'da ülkücü bir cumhurbaşkanı seçmektir, biz buna ant içtik" şeklinde konuştu.
"Biz Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin çizgisindeyiz"
Konuşmasına, "Biz her zaman Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin çizgisindeyiz" diye başlayan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda ise şunları söyledi: "Ülkücüye 16 Nisan'da evet mi, yoksa hayır oyu mu vereceksiniz diye sorulmaz. Ülkücülük her zaman genel başkanının çizgisinde olmaktır. Biz Salihlili ülkücüler olarak, Genel Başkanımızın izinde olup, tabi ki de evet diyeceğiz. Bu bize genel başkanımızın bir talimatı ve görevidir. Genel başkanımızın bize verdiği bu görevi evet oyu vererek, yerine getireceğiz. Evet diyemeyenler ise bu davaya ihanet eder. Şunu hiçbir zaman unutmayalım, ülkücü her zaman, liderin ve teşkilatın emrindedir. Şimdi birlikte olma ve kenetlenme zamanıdır. Çünkü ülkücülük davası ilelebet devam edecektir."
"Anayasa değişikliği MHP'nin bir eseridir"
MHP'nin her zaman yol gösterici ve çözüm üretici olduğuna vurgu yapan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Biz vatan ve millet sevdalısı bir partiyiz. MHP ve ülkücüler olarak bizler hiçbir zaman siyasetin rüzgarına göre yelkenimizi çevirmeyiz. Özümüz de birdir, sözümüz de birdir. Milliyetçi Hareket Partisi dürüst çizgisiyle, ilkeli, tutarlı, ahlaklı duruşu ve mücadelesiyle 48 yıldır milli gönüllerde taht kurmuştur" dedi.
Anayasa değişikliğinin MHP'nin bir eseri olduğuna dikkat çeken Akçay "MHP olarak 16 Nisan'daki anayasa değişikliğine, milli devlet, güçlü iktidar için, devlet ve millet varlığının muhafazası, Türkiye'nin onurlu geleceği için, bölünme değil, kardeşlik, ihanet değil, sadakat için evet, evet, evet diyoruz. Şunu hiçbir zaman unutmayalım, ülkücüler kararından hiçbir zaman dönmez, Çünkü biz MHP olarak demokrasiye inanıyor, milletimize güveniyoruz. Ancak milli iradeyi ve demokrasiye inanmayanlar, 16 Nisan'da hayır diyeceklerdir" şeklinde konuştu.
"Kör labirentlerden kurtulma zamanı geldi"
16 Nisan anayasa değişikliği referandum u ile siyasi istikrarsızlığın son bulacağına, yapılan değişikliklerin ise kişilerle ve partilerle alakasının olmadığına değinen Akçay, "94 yılda 65 hükumet kurulurken, Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde ise 14 yılda 8 hükumet kuruldu. Tek başına iktidar da tam manası ile istikrarı getirmiyor. Anayasa değişikliğiyle yönetim sisteminde istikrarsızlığa sebep olan mekanizmalar ortadan kaldırılıyor. Artık davul başkasında, tokmak başkasında olma devri bitmiştir. Hükumet sistemi ile siyasi körlüklerden kurtulma, kör labirentlerde zaman kaybetme zamanı değildir" dedi.
"Rejim değişikliği değildir"
Anayasa Referandumunun bir rejim değişikliği değil, hükumet sisteminin netleştirilmesi olduğunu belirten MHP'li Akçay konuşmasını şöyle tamamladı:
"Anayasa değişikliği ile sistemi krize sürüklemiş ve gelecekte de sürükleyebilecek mekanizmalar ortadan kaldırılmaktadır. Yürütme organı birleştirilmekte, çift başlılık giderilmektedir. Cumhurbaşkanlığı sisteminde meclisin temsil ettiği yasama ile cumhurbaşkanının temsil edeceği yürütme organları kesin bir şekilde ayrılmaktadır. Cumhurbaşkanlığı makamı yetki, sorumluluk ve görev alanı itibariyle sınırları yeniden belirlenmektedir. Böylece kuvvetler ayrımı netleştirilmekte, her erk kendi içerisinde güçlenmektedir. Kanun yapma tekeli TBMM'nindir. Cumhurbaşkanının kararname çıkarma yetkisi yürütme yetkisiyle ilişkili konularla kesin hatlarla sınırlanmaktadır." - MANİSA