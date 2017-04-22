MHP'li Akçay: "Chp Büyük Bir Hazımsılık Yaşamaktadır"
MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, partisinin Manisa Salihli İlçe Kongresinde yaptığı konuşmada referandumdaki kararın meşru ve hukuki olduğunu söyleyerek, "Ancak CHP, bu karar için büyük hazımsızlık yaşamaktadır.
MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, partisinin Manisa Salihli İlçe Kongresinde yaptığı konuşmada referandumdaki kararın meşru ve hukuki olduğunu söyleyerek, "Ancak CHP, bu karar için büyük hazımsızlık yaşamaktadır. CHP, referandum öncesi olduğu gibi, yine yanlış adım atmaya devam etmektedir" dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Salihli İlçe Teşkilatı 12. Olağan Genel Kurulunu Yüzme İhtisas Spor Kulübü'nde gerçekleştirdi. Salihli MHP İlçe Başkanı Mehmet Akın, tek liste girdiği kongrede yeniden başkan seçilirken, kongreye MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, MHP İl Başkanı Erkan Öztürk, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Belediye Başkan Yardımcıları, İlçe Başkanları ve partililer katıldı. Kongrenin Divan Başkanlığını ise MHP MYK Üyesi Hüseyin Akgül yaptı.
"Salihli'yi kucaklayacak bir ekibiz"
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede konuşan Belediye Başkanı Zeki Kayda, Salihli'de MHP bayrağını taşıyan geçmiş yönetim kuruluna teşekkür ederken, bayrağı devralacak olan yeni yönetim kuruluna ise başarılar diledi.
Bütün Salihli'yi kucaklayacak bir yönetim oluşturduklarını ifade eden MHP Salihli İlçe Başkanı Mehmet Akın "Mensubu olmaktan gurur duyduğum, siyaset anlayışımız önce devletim ve milletim, sonra partim ve ben düsturundan hareketle, bu davaya gönül vermiş tüm ülküdaşlarımı dava arkadaşlarımı 12.Olağan Genel Kurulumuza katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. İktidar olmanın zor olduğunu herkes biliyor, ama iktidarda kalmak ondan daha zor. MHP Salihli İlçe Teşkilatı olarak yerelde iktidar olduğumuz Salihli Belediyesini bir dahaki seçimlerde üst üste bırakmamak niyeti ile tüm herkesi kucaklayacak, güçlü bir yönetim oluşturduk" dedi.
"Karar meşrudur ve hukukidir"
"Birlik ve beraberlik içinde, kucaklaşmanın ve dayanışmanın çok güzel bir örneğini göstererek ilçe kongresini gerçekleştiren Salihli İlçe Teşkilatına teşekkür ediyorum" diyen Akçay, "Çünkü MHP artık gün gün hedefine yürüyen bir partidir. Ülkemizin meselelerini ilkeli, sorumlu, sorun çözen ve çözüm üreten bir parti olan MHP'ye de bu tür kongreler yakışır. Türkiye'nin içinde bulunduğu ahval ve şartlar, ülkücülerin ve MHP'lilerin daha fazla kenetlenmesini adeta çelikten bir iradesini tahkim etmesini gerekli kılmaktadır. Ülke olarak 16 Nisan Pazar günü anayasa referandumunu gerçekleştirdik. Tartışmasız bir şekilde bu referandumda milletimiz yüzde 51.5 ile evet demiştir. Bu karar meşrudur ve hukukidir. Ancak CHP, bu karara için büyük hazımsızlık yaşamaktadır. CHP, referandum öncesi olduğu gibi, yine yanlış adım atmaya devam etmektedir" şeklinde konuştu.
"Bizim ustamız Devlet Bahçeli'dir"
"Biz liderimizin izindeyiz" ifadelerini kullanan Akçay, "Bizim söylemlerimiz ve çalışmalarımız, aynı demirci ustalarının çalışması gibi uyumlu olması lazım. Demirci ustası çekiç, çırağı balyozu kullanır. Çırağın işi ustasının çekici vurduğu yere balyozu indirmektir. Bizim ustamız da MHP Genel Başkanı Sayın Dr. Devlet Bahçeli'dir. Bizim teşkilat olarak görevimiz onun çekici vurduğu yere balyozu indirmek onu takip etmek, bunun için bize düşen görev çekici takip etmektir" dedi.
Konuşmaların ardından gidilen seçimlerde kullanılan oyların tamamını alan Mehmet Akın, genel merkez tarafından atandığı göreve, bu kez delegenin oyu ile seçilerek güven tazeledi.
Mehmet Akın Başkanlığındaki MHP Salihli İlçe Yönetim Kurulu ise Cemil Özer, Murat Makasçı, İskender Artemel, Cemal Araz, Seçil Can, Şerife Kurt, Fadime Topaç Ekici, Ali Özbayram, Veli Babacan, İbrahim Curacı, Ali İnci, Halil Tüfek, Serdar Oğan, Kamuran Alptekin, Mehmet Sarıoğlu, Fatih Köse, Alaattin Gülmez ve Mustafa Bilgin'den oluştu. - MANİSA