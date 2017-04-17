MHP'li Akçay: Bir Türlü Milli Iradeyi Hazmedemediler

Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Erkan Akçay, 'Anayasa değişikliği referandum unda CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in meşruiyet sorunu iddialarına ilişkin soruya, "Bir türlü milli iradeyi hazmedemediler" yanıtını verdi.



TBMM'de gazetecilere referandum sonuçlarını değerlendiren Erkan Akçay, Türkiye'nin cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini kabul ettiğini belirterek, "Demokrasiye inancımız ve millete güvenimiz perçinlenmiştir. Referandumun kazanan, kaybeden tarafı diye ayırım yapmayı fevkalade hatalı buluruz. Kazanan milletimiz ve demokrasimizdir. Ancak önümüzdeki günlerde, haftalarda bu anayasa değişikliği sürecinde dillendirilen pek çok haksız iddia, ithamların ve yayınların gerçek olmadığı kısa süre içinde ortaya çıkacaktır. Önümüzdeki sürece millet olarak el ele, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmiş, devletimizi ve demokrasimizi, hukukumuzu tarif etmiş şekilde yürüyeceğiz. Milletimize hayırlı, uğurlu olsun. Bundan sonraki süreçte uyum yasaları gündemimizde olacak. İç tüzük değişiklikleri de söz konusu" diye konuştu.



Anayasa değişikliği referandum unda CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in meşruiyet sorunu iddialarına ilişkin soruya Akçay, "Bir türlü milli iradeye hazmedemediler. Ama biraz daha gayret etsinler. Çünkü kendilerini çok şartlandırdılar. Millete de aşırı yalanlar söylediler. Demokrasiye inanmak, millete güvenmek lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde demokrasiye inançta bir noksanlık ve hele hele millete güvensizlik sorunu var. 12 Eylül anayasa referandum uyla bu referandum u karşılaştırmak akıl ve mantık işi değil. Bir darbe yönetiminin yaptığı anayasayı, sıkı yönetim şartları içinde gerçekleşmiş bir referandum la bunu mukayese etmek akıllara zarar bir yorumdur" ifadelerini kullandı.



(Ahmet Umur Öztürk-Nurullah Geylani / İHA)