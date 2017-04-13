MHP'li Akçay: Artık Davul Başkasında, Tokmak Başkasında Olma Devri Bitmiştir
MANİSA'nın Salihli ilçesinde referandum çalışmalarını sürdüren MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, anayasa değişikliği sayesinde yönetim sisteminde istikrarsızlığa sebep olan mekanizmaların ortadan kaldırılacağını belirterek, "Artık davul başkasında, tokmak başkasında...
MANİSA'nın Salihli ilçesinde referandum çalışmalarını sürdüren MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, anayasa değişikliği sayesinde yönetim sisteminde istikrarsızlığa sebep olan mekanizmaların ortadan kaldırılacağını belirterek, "Artık davul başkasında, tokmak başkasında olma devri bitmiştir" dedi.
MHP Salihli İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği 'Anayasa Referandumu ve Siyasi Gelişmeler' konulu toplantı Zafer Keskiner Tiyatro Salonu'nda yapıldı. Toplantıya MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, MHP Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk, MHP Salihli İlçe Başkanı Mehmet Akın, MHP'li Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, ilçe başkanları, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Konuşmasında anayasa değişikliği paketiyle ilgili bilgi veren MHP'li Erkan Akçay, referandum dan 'evet' çıkması halinde rejimin değişmeyeceğini sadece yeni bir yönetim sistemine geçileceğini savundu. Akçay, "Önümüze iki sandık gelecek, birinde cumhurbaşkanı adaylarına bakıp oyunuzu vereceksiniz ve o gün hükümet kurulmuş olacak. Hükümet kuruldu kurulmadı diye kimse fal bakmayacak. Diğer sandık da parlamentoda sizin için yasa çıkaracak, düzenlemeler yapacak milletvekillerinin seçimi konacak. Bakacaksınız sizin sorunlarınızı TBMM'ye en iyi kim taşır, kim bu sorunlarla ilgili en aktif bir şekilde kanun çıkarır diye değerlendirecek oyunuzu ona göre vereceksiniz. Hem meclis hem de yürütme bir gün içinde belirlenmiş olacak" dedi.
Siyasi istikrarsızlığın son bulması için değişiklik istediklerini, kişilerle ve partilerle ilgilenmediklerini dile getiren Akçay, "94 yılda 65 hükümet kurulurken, Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde ise 14 yılda 8 hükümet kuruldu. Tek başına iktidar da tam manası ile istikrarı getirmiyor. Anayasa değişikliğiyle yönetim sisteminde istikrarsızlığa sebep olan mekanizmalar ortadan kaldırılıyor. Artık davul başkasında, tokmak başkasında olma devri bitmiştir. Cumhurbaşkanlığı sisteminde meclisin temsil ettiği yasama ile cumhurbaşkanının temsil edeceği yürütme organları kesin bir şekilde ayrılmaktadır. Cumhurbaşkanlığı makamı yetki, sorumluluk ve görev alanı itibariyle sınırları yeniden belirlenmektedir. Böylece kuvvetler ayrımı netleştirilmekte, her erk kendi içerisinde güçlenmektedir. Kanun yapma tekeli TBMM'nindir. Cumhurbaşkanının kararname çıkarma yetkisi yürütme yetkisiyle ilişkili konularla kesin hatlarla sınırlanmaktadır" diye konuştu.
ANAYASADA ÜÇ HİLAL MÜHRÜ
Akçay, "Anayasa değişikliğinin altında 48 yıllık şerefli mazisi olan MHP'nin, üç hilalin mührü vardır. Ömrünü Türk milletine adamış, devletin bekası için her türlü fedakarlığı yapmış MHP'nin ve liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin inisiyatif aldığı, mührünü vurduğu, imzasını attığı bir anayasada milletin hilafına hiçbir şey olmaz. MHP olarak 16 Nisan'daki anayasa değişikliğine, milli devlet, güçlü iktidar için, devlet ve millet varlığının muhafazası, Türkiye'nin onurlu geleceği için, bölünme değil, kardeşlik, ihanet değil, sadakat için evet, evet, evet diyoruz. Demokrasiye inanıyor, milletimize güveniyoruz" dedi.
- Manisa