MHP'li Ahrazoğlu: "Bir Oyum Var O da Evettir"

MHP Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu,referandumda oyunun "evet" olacağını söyledi.



Ahrazoğlu, İskenderun Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaretinde referandumda evet diyeceklerini belirterek, "Biz söylediğimiz sözün arkasındayız. Mecliste Genel Başkanımız Devlet Bahçeli bütün konuşmalarında kamuoyuna 'evet' dediğini açıkladı. Benim bir oyum var oda evettir" dedi.



Süreç içerisinde arkadaşlarından çoğunun 'evet' dediğini ancak 'hayır' diyenlerin de bulunduğunu ifade eden Ahrazoğlu,



"Biz anayasanın değişikliği konusunda başkanımızın açıklamaları doğrultusunda sahada da aynı tavrını sürdüreceğini düşünüyoruz. Biz de genel başkanımızla beraberiz. Biliyorsunuz 'Referandum' meclisten çıkarak Cumhurbaşkanının onayına gitti" dedi. - HATAY