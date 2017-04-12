MHP Kurucular Kurulu Açıklaması

MHP Kurucular Kurulu, "Bu referandum un 'Evet' ile sonuçlanmasının devletimiz ve milletimizin istiklali, istikbali ve Allah'ın yardımıyla bekası için hayırlı olacağına inanıyoruz. Bu referandum da MHP yönetiminin başından beri yürüttüğü siyaseti sonuna kadar destekliyoruz." açıklamasını yaptı.



Kurul üyeleri Naci Meriç, Mehmet Zeybek, Kemal İnandı ve Niyazi Ahıska imzasıyla 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Bu referandum un 'Evet' ile sonuçlanmasının devletimiz ve milletimizin istiklali, istikbali ve Allah'ın yardımıyla bekası için hayırlı olacağına inanıyoruz. Bu referandum da MHP yönetiminin başından beri yürüttüğü siyaseti sonuna kadar destekliyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.



MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in, "9 ışık" ve "Temel Görüşler" isimli kitaplarındaki, "Çağımız kuvvetli, adil ve hızlı icra çağıdır. Türk milleti, dünya imparatorlukları kurduğu devirlerde bunu uyguladı. Bu, icra gücünün tek elde toplanmasıyla mümkündür. Tarih ve töremize uygun olarak başkanlık sistemini savunuyoruz." ifadelerine yer verilen açıklamada, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine "Evet" demenin, Türkeş'in ruhunu şad etme, bir nebze de olsa hakkını ödeme fırsatı sunacağı vurgulandı.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Rahmetli Başbuğumuzun davasına, görüşlerine aykırı durdukları halde, MHP'li görüntüsüyle 'Hayır' propagandası yapanları da kınıyoruz. Başbuğumuzun ahlakı ile devam ederek, devletimizin en hayati dönemlerinde hassasiyet gösteren MHP yönetimini, bu kritik dönemde de gösterdiği feraset ve gayretten dolayı kutluyor, Cenab-ı Hakk'ın kendilerine daha uzun yıllar bu şekilde devlet ve milletimize hizmet imkanı vermesini diliyoruz. Bu münasebetle ulusal birliğimiz, bütünlüğümüz, beraberliğimiz ve bekamız konusunda en az MHP kadar hassas olan muhterem CHP seçmeninin de bu değerlerimize saldırılarıyla kasteden ve hep beraber 'Hayır' kampanyaları yürüten, PKK, FETÖ, DHKP-C ve bütün terör örgütleriyle hareket etmeyi içlerine sindiremeyeceklerini biliyoruz.



Bununla birlikte 100 yıl kadar önce Atatürk'ün kahraman arkadaşları ile beraber ellerinden kurtardığı aziz vatanımızı işgal eden ve bu huyundan hiç vazgeçmediği için bütün bu terör örgütlerini destekleyen emperyalist ülkelerin de hep birlikte 'Hayır' kampanyası yürüttüğünü de gözlerden kaçırmamak gerektiğini düşünüyoruz."