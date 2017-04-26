MHP Kozaklı İlçe Kongresi Yapıldı
Milliyetçi Hareket Parti ilçe kongreleri Kozaklı ilçe başkanlığı kongresi ile devam etti.
Milliyetçi Hareket Parti ilçe kongreleri Kozaklı ilçe başkanlığı kongresi ile devam etti.
MHP Kozaklı ilçe başkanlığı kongresine İl Başkanı İlhan Kaya, 24.dönem Nevşehir milletvekili Mehmet Varol, 24.dönem MHP Nevşehir milletvekili adayı Sait Yüksel, MYK üyesi Hikmet Nazlı, Kozaklı Belediye Başkanı Celalettin Güven ve partililer katıldı. Kongrede mevcut ilçe başkanı Mesut Ünal'ın aday olmadığı kongreye tek liste halinde katılan Orhan Demirci ilçe başkanlığı görevine seçildi. - NEVŞEHİR