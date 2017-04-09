MHP Kongresinde Arbede
MHP kongresinde arbede Efeler ilçe kongresinde yaşanan arbedeyi polis yatıştırdıAYDIN - Milliyetçi Hareket Partisi Aydın Efeler ilçe kongresinde arbede yaşandı.
MHP kongresinde arbede
Efeler ilçe kongresinde yaşanan arbedeyi polis yatıştırdı
AYDIN - Milliyetçi Hareket Partisi Aydın Efeler ilçe kongresinde arbede yaşandı. İki grubun birbirine girdiği kongre salonunun önünde polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi alırken, partililerin de araya girmesi ile olay büyümeden durduruldu. Ertelenen kongrenin ileri bir tarihte yapılacağı belirtildi.
Sabah saatlerinde Ahmet Baskın ile Kadir Özdemir arasında yapılacak seçim nedeniyle partililer Aydın Kütür Merkezi Hidayet Sayın Salonu'nda toplandı. Kongreye MHP Aydın Milletvekili Deniz Depboylu, MHP Osmaniye Milletvekili ve MYK üyesi Ruhi Ersoy, MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık ve çok sayıda partili katıldı. Yapılacak kongre öncesi faaliyet raporu okundu ve ardından konuşmalara geçildi.
MHP Aydın Milletvekili Deniz Depboylu'nun konuşması sırasında MHP Osmaniye Milletvekili ve MYK üyesi Ruhi Ersoy, Deniz Depboylu'ya 'Konuşmanızı toparlayın' diyerek uyarması üzerine Milletvekili Deniz Depboylu konuşmasını tamamlayıp salonu terk etti. 'Ben kürsü hakkımı önce kullanmak istiyorum' diyerek konuşmak için kürsüye çıkan Ersoy, sert ifadeler kullanıp ardından da 'Görülen Lüzum üzerine bugünkü yapılacak seçim tüzük gereği iptal edilmiş başka bir tarihe ertelenmiştir' demesi salonda tepkilere neden oldu.
Divan kurulu üyelerinin tutanaklara attığı imzadan sonra dışarıya yönelen MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy kapıda bekleyen bir gurup MHP'li tarafından protesto edildi. Sözlü sataşmanın ardından tekme yumruklu kavgaya dönüşen kongre polis ekiplerinin araya girmesiyle sakinleştirildi.
(İK)