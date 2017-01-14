MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı'nın intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi.
MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı, silahla yaralanmış halde Beylikdüzü'nde bir hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - İSTANBUL
MHP Kocaeli Milletvekili Sancaklı'nın Eşinin İntihar Girişiminde Bulunduğu İddiası
MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’nın eşi Hülya Sancaklı’nın intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi.
MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı'nın intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi.
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